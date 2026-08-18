Der Fußball-Meister und sein Erfolgstrainer haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.

Dietmar Kühbauer hat seinen Vertrag beim LASK verlängert und einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Das gaben die Linzer am Dienstag, einen Tag vor dem Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow, bekannt.

„Der LASK ist eine Top-Adresse in Österreich – wir haben eine sehr gute Mannschaft und ein gut funktionierendes Trainerteam, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart daran, dass wir uns verbessern. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterentwickeln. Es freut mich, diesen Weg hier langfristig mitgestalten zu können.“ — Dietmar Kühbauer , LASK-Trainer

Der 55-Jährige hatte den LASK am 9. Oktober 2025 als Tabellenvorletzten übernommen und sensationell zum Cupsieg und Meistertitel geführt.