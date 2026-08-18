Drei Verletzte bei neuerlichem Erdbeben in Granada

Erneut ist die südspanische Stadt Granada von einem mittelschweren Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert worden. Drei Menschen seien leicht verletzt und Teile der weltberühmten Alhambra vorsichtshalber evakuiert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Regionalregierung Andalusiens. In der Stadt gab es erneut Schäden, vor allem durch herabfallende Fassadenteile und Dachziegel. Mehrere Autos wurden schwer beschädigt, wie auf Fotos zu sehen war.

vor 56 Minuten 18. August 2026 um 11:34 Spanien Erdbeben