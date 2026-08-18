Helikoptereinsatz nach Unfall auf A2 Südautobahn bei Markt Allhau

Ein Mann und seine Beifahrerin kamen am Dienstagvormittag mit ihrem Fahrzeug auf der A2 bei Markt Allhau in Richtung Wien von der Fahrbahn ab und überschlugen sich.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien war während Start und Landung des Helikopters kurzfristig komplett gesperrt

Am Dienstagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Dabei kam der Fahrer eines Fahrzeuges mit deutschem Kennzeichen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und landete wenige Kilometer nach der Abfahrt Markt Allhau im Straßengraben.

Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen, wodurch der Fahrer und seine Beifahrerin eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt wurden. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden sowohl die Freiwillige Feuerwehr Hartberg als auch die Kollegen aus Markt Allhau gegen 10.44 Uhr zum Einsatzort gerufen.

In steilem Gelände mussten die Feuerwehrkräfte zunächst Bäume umschneiden, um an das Fahrzeug zu gelangen. Fahrer und Beifahrerin wurden nacheinander aus dem Pkw befreit, wobei eine der beiden Personen mit dem Christophorus16 ins Krankenhaus gebracht wurde. Die andere Person wurde im Rettungswagen mitgenommen. Während Start und Landung des Helikopters war die Autobahn zeitweise komplett in Fahrtrichtung Wien gesperrt.