Nach Streit mit Behörde zog Kärntner Gastronom nach Thailand

Klaus Rauter war Betreiber des „Klein, aber fein“ Thai-Restaurants in Feldkirchen. Nach Problemen mit einer Behörde packte er die Sachen und verließ samt Frau und Katze das Land.

Die Worte „Ich gehe ins Ausland“ können vielerlei Ursprünge haben. Ein Auslandssemester, ein Au-pair-Jahr oder im Fall eines Feldkirchners die Reaktion auf die österreichische Bürokratie. Klaus Rauter zog nach Problemen mit der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen (BH) heuer nach Thailand. Er verriet der Kleinen Zeitung, wie es ihm dort geht.

Doch bevor Rauter in das Land des Lächelns zog, verging ihm in Österreich das Lachen. Alles begann im Frühjahr 2022, als sich Rauter dazu entschloss, von Thailand nach Österreich zurückzuziehen. Mit dabei war seine Frau Jinchutha Sumongkol. Sie absolvierte das ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) A1-Zertifikat, es wurde akzeptiert und das Visum ausgestellt. Nächster Schritt war ein A2-Diplom. Jedoch wurden Informationen betreffend der Prüfung nicht klar kommuniziert. „Wir haben erhebliche finanzielle Mittel in Vorbereitung und Prüfungen investiert – basierend auf den Informationen der BH Feldkirchen, die sich als unvollständig oder falsch herausstellen“, beklagte Rauter damals.

© Privat Rauter lebt nun mit seiner Frau in Thailand

Da sich die BH seiner Meinung nach weder entschuldigte, noch einen Fehler eingestand, schloss Rauter am 17. Februar dieses Jahres für immer sein Lokal. Am 27. Februar ist er, zusammen mit seiner Frau und seiner Katze Sissy, aus Österreich abgereist. Seitdem leben sie in Thailand. Ob er Feldkirchen vermisst? „Nein. Vermissen wir unsere geschätzten Gäste? Ja. Vermisse ich Österreich? Ja. Feldkirchen vermissen wir deshalb nicht, weil wir schockiert darüber waren, wie Behörden uns dreist ins Gesicht lügen konnten – gedeckt durch ihre Vorgesetzten mit der simplen Ausrede, dass ‚Beamte keine Fehler machen‘, selbst wenn die Beweise eindeutig das Gegenteil belegten“, erzählt der 62-Jährige.

© Privat Rauter und Sumongkol im Flugzeug

Natürlich fiel es Rauter nicht leicht, Österreich zu verlassen. „Wir sind hergekommen, da meine Frau auch immer davon geschwärmt hat. Doch nach allem was uns passiert ist, fragte sich meine Frau – zu Recht – warum Leuten, die Dinge korrekt machen wollen, nur Steine von den Behörden in den Weg gelegt bekommen.“ Deren Thai-Restaurant war im Bezirk sehr beliebt. „Wir haben so viele liebe Menschen kennengelernt. Alle mochten meine Frau und meine Frau mochte sie. Aber, dass die Behörde uns anlügt und alles abstreitet, hat meiner Frau sehr wehgetan.“ Nachdem Rauter bereits fast 40 Jahre seines Lebens in Thailand verbracht hat, war es kein kompletter Neuanfang.

© Privat Katze Sissy in ihrem Körbchen

Und so stiegen Rauter, Sumongkol und Katze Sissy in ein Flugzeug. „Es war gar nicht leicht eine Airline zu finden, bei der Katzen in die Kabine dürfen. Neben uns war zum Glück auch noch der Sitz frei, deswegen konnten wir das Körbchen dort hinstellen.“ 150 Euro musste der Wahlthailänder für Sissys Flug bezahlen, davor waren noch mehrere Impfungen und Dokumente notwendig. „Es hat rund zwei Monate gedauert, bis für unsere Katze alles fertig war.“ Nun leben die drei im Zentrum von Bangkok. „Seit ich in Thailand bin, unterstütze ich mein ehemaliges Unternehmen, das nun meiner Tochter gehört. Wir genießen das Leben und bezeichnen es als ‚Semi-Ruhestand‘.“ Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Recall Hotels & Resorts Hotelverwaltung.

Wir sind wirklich glücklich hier. Aber wir vermissen viele unserer lieben Gäste. — Klaus Rauter

„Wir sind wirklich glücklich hier. Aber wir vermissen viele unserer lieben Gäste. Wir hatten Stammgäste, die uns sogar aus Mattighofen, Graz und dem Murtal in der Steiermark in Feldkirchen besuchten. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns aber bereits einige unserer Gäste hier in Thailand besucht haben“, erzählt Rauter zufrieden.