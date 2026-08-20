„Wir erleben Vierjährige, die genau wissen, wie sie posen müssen“

Kinder werden heute tausendfach fotografiert. Damit ist die Generation Alpha die am besten dokumentierte Generation aller Zeiten. Wenn diese Bilder sogar auf den Sozialen Medien geteilt werden, nennt sich das „Sharenting“ (sharing und parenting). Aber was verändert sich in den Beziehungen mit Eltern und den Persönlichkeiten von Kindern, wenn alles hundertfach fotografiert und gefilmt wird? Der Grazer Psychotherapeut und Medienpädagoge Lukas Wagner beschäftigt sich in seiner Praxis seit Jahren mit genau dieser Entwicklung.

So süß sind sie, die Kinder. Was aber macht das ständige Fotografieren mit deren Entwicklung?

Herr Wagner, Eltern machen von ihren Kindern so viele Fotos wie keine Generation zuvor. Bauen wir damit tatsächlich Erinnerungen? Beides ist möglich. Wenn ich ein Foto mache, das für mich emotional aufgeladen ist, und es später wieder anschaue, kann das wahnsinnig wertvoll sein. Wenn ich aber von einer Geburtstagsparty 3749 Fotos habe, dann habe ich wahrscheinlich 3749 bedeutungslose Fotos. In der Flut geht die Bedeutung verloren. Die Kamera kann sich auch zwischen mich und den Moment schieben. Statt ihn wirklich wirken zu lassen, fotografiere ich ihn.

Wir konservieren den Moment – möglicherweise auf Kosten des Erlebens? Ja. Ich würde als Psychotherapeut sogar die provokante These aufstellen, dass manche Momente so berührend sind, dass man sie fast nur durch die Kamera aushalten kann. Sie nimmt mich ein bisschen aus dem Moment heraus. Wenn ich das Foto mache, muss ich ihn vielleicht nicht wirklich erleben.