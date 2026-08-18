81-Jähriger gestand Mord an US-Touristin 1994 in Deutschland

Vor dem Landgericht Koblenz hat am Dienstag der Prozess gegen einen 81-Jährigen begonnen, der 1994 die US-amerikanische Touristin Amy Lopez in der deutschen Stadt sexuell missbraucht und ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, "zur Befriedigung des Geschlechtstriebs heimtückisch und sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben". Verteidiger Volker Klein erklärte, dass der Angeklagte die Tat vollumfänglich einräumt.

© APA/dpa Prozess mehr als 30 Jahre nach der Tat