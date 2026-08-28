Freiwillig auf sein Erbe oder zumindest den Pflichtteil verzichten? Was im ersten Moment nach einer eher schlechten Idee klingt, kann sich durchaus lohnen, sagt Notarsubstitut Sieghard Natmeßnig aus Feldkirchen.

Ein Vater besitzt einen Handwerksbetrieb. Er setzt seinen Sohn, der die Firma weiterführt, als Alleinerben ein. Die Tochter erhält eine einmalige Barabfindung in Höhe von 50.000 Euro und schließt einen notariellen Pflichtteilsverzicht ab. Dadurch ist der Fortbestand des Betriebs gesichert und die übrige Erbmasse wird nicht durch spätere Pflichtteilsklagen blockiert.

Die Tochter erhält von ihrer Mutter zu Lebzeiten eine Eigentumswohnung im Wert von 200.000 Euro geschenkt. Im Gegenzug unterschreibt sie beim Notar einen Erbverzicht, damit nach dem Tod der Mutter keine weiteren Ansprüche mehr auf den restlichen Nachlass bestehen.

Ein Vater besitzt ein Unternehmen und freies Bankguthaben. Das Unternehmen soll im Testament nur an den Sohn übergeben werden, der die Firma bereits betreibt. Die Tochter gibt einen partiellen Pflichtteilsverzicht ab, der nur für das Unternehmen gilt. Auf das restliche Vermögen wie das Bankguthaben behält sie ihren regulären Pflichtteilsanspruch.

Die Beispiele sind vielfältig und die Verzichtserklärungen ein „großes Thema“ in jeder Notariatskanzlei, bestätigt Sieghard Natmeßnig, Notarsubstitut im Notariat von Jürgen Sternat in Feldkirchen. Mit Erb- bzw. Pflichtteilsverzichtserklärungen stärkt der Gesetzgeber die Autonomie des künftig Verstorbenen. Er kann damit die Erbverhältnisse bereits zu Lebzeiten klären, die spätere Verteilung vorwegnehmen und eventuellen Streitigkeiten in der Erbengemeinschaft zuvorzukommen. Er kann auch eine Vermögenssplittung abwenden, Immobilien vor Zerschlagung oder Verkauf bewahren und somit eine Art Neuordnung der Erbverteilung vornehmen, denn ansonsten bedingt das Erbrecht das Ableben. Natmeßnig: „Verzichte haben eine Bereinigungswirkung für den familiären Frieden. Sie können den Streit am Grab vermeiden.“

© Imago Der „Klassiker“ für einen Pflichtteilsverzicht: die Übergabe des elterlichen Hauses

Für Angehörige bedeutet das im Idealfall weniger Überraschungen, weil der Verzicht die Erwartungen begrenzt. Wichtig ist auch ein psychologischer Effekt: Wenn die Familienmitglieder nicht nachträglich darüber streiten, wer was hätte bekommen sollen, sinkt der Druck, Dinge „nachzuinterpretieren“.

Dementsprechend setzen Verzichte gegenseitiges Einverständnis voraus. Sowohl die erbende Person, als auch die Person, die etwas vererbt, müssen dem Verzicht zustimmen. „Niemand kann dazu gezwungen werden, niemand kann eine Verzichtserklärung anordnen“, sagt Natmeßnig.

Daher macht sie gerade auch in Wir-haben-uns-alle-lieb-Familien Sinn. „Ich höre oft von Klienten, dass sie ‚später eh keine Ansprüche stellen‘ werden, ‚weil wir uns eh so gut verstehen‘. Aber wenn alles klar ist, sollte man dies erst recht verschriftlichen. Familienkonstellationen können sich sehr schnell ändern.“ Generell gilt: Je zersplitterter die Familienverhältnisse und je komplizierter die Vermögenswerte, desto interessanter wird es.

Der „Klassiker“ sind verzichtende „weichende“ (Unternehmer-)Kinder. Oder umgekehrt: Übergeben die Eltern zu Lebzeiten eine Liegenschaft einem Kind, ist es ratsam, mit den anderen, nicht bedachten Kindern einen Pflichtteilsverzicht abzuschließen.

Denn die nicht bedachten Kinder können im Ablebensfall der Eltern sogenannte Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend machen – also die An- und Hinzurechnung der zu Lebzeiten übergebenen Liegenschaft zum Vermögen der Verlassenschaft beantragen. Und das beschenkte Kind muss befürchten, dass es im Ablebensfall der Eltern diese Ansprüche seiner Geschwister zu erfüllen hat.

Nicht nur weil die Tragweite groß ist, sind Verzichtserklärungen zwingend notariatsaktspflichtig, eben weil sie Aufklärung bedürfen. Natmeßnig: „Letztlich verzichtet man ja auf etwas, das man nicht genau kennt, sondern nur erahnt. Denn der Verstorbene ist nicht verpflichtet, seine Vermögensverhältnisse offenzulegen. Somit trägt der Verzichtende – salopp gesagt - das Risiko, dass er zu wenig bekommt.“

Wer verzichtet, geht aber nicht zwangsläufig leer aus. In den meisten Fällen steht dem Verzicht eines Erben bzw. Pflichtteilsberechtigten eine Gegenleistung gegenüber. Er oder sie wird ausgezahlt bzw. abgefunden, sodass sich ein Erbverzicht wie eine Art vorweggenommenes Erbe auswirkt, mit dem man etwa ein Studium oder eine Ausbildung finanzieren oder eine Immobilie kaufen kann. Und man wird jetzt abgefunden, und muss nicht warten, hoffen, bangen – um dann zu erben, wenn man vielleicht selbst schon alt ist. Freilich: Ob es eine Abfindung gibt, worin sie besteht und wie hoch sie ist, obliegt einer individuellen Vereinbarung.

Auch die Spielräume sind beträchtlich: Was wird geregelt? Gibt es Bedingungen à la „Wenn dies oder jenes nicht der Fall ist, verzichte ich nicht“? Beschränkt sich der Verzicht auf bestimmte Dinge, etwa das Elternhaus? „Ein Verzichtsvertrag unterliegt daher strengen Formvorschriften, damit er nicht später durch emotionale Deutungen angefochten werden kann.“ Ein Verzicht kann also auch nicht im stillen Kämmerlein unterschrieben werden. Und anders als beim Testament muss für die Unterzeichnung des Vertrages neben beiden Parteien eine Notarin oder ein Notar anwesend sein.

Ist er einmal unterschrieben, kann ein Verzichtsvertrag nicht einseitig aufgehoben werden, wohl aber im Einvernehmen. Und noch etwas: Generelle Erbverzichte, bei denen man sowohl auf das gesetzliche Erbrecht als auch auf den Pflichtteil verzichtet, kommen sehr selten vor. In aller Regel geht es um Verzichte von Pflichtteilen, bei denen man nur auf den Pflichtteil, nicht aber auf das gesetzliche Erbrecht verzichtet.

Pflichtteilsansprüche - es sind reine Geldansprüche - stehen nur den engsten Angehörigen zu, also dem Ehegatten oder eingetragenen Partner und den Nachkommen, also den Kindern bzw. den Enkeln. „Ein Pflichtteilsverzicht wirkt nicht nur für sich selbst, sondern im Zweifel auch auf seine Nachkommen.“ Dass ein Neffe oder eine Nichte einen Pflichtteilsverzicht abgibt, hat daher keinen Sinn. „In solchen Fällen wäre ein Testament das Wichtigste“, sagt Natmeßnig.

Apropos Testament: Natmeßnig und seine Kolleginnen und Kollegen raten dazu, ein Testament zu machen, auch wenn bereits ein Pflichtteilsverzicht vorliegt. „Ein reiner Pflichtteilsverzicht betrifft nämlich nur den gesetzlichen Mindestanspruch, ändert aber nichts an der gesetzlichen Erbfolge. Anders gesagt: Wer nur auf den Pflichtteil verzichtet, bleibt weiterhin gesetzlicher Erbe.“