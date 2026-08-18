Waffen auf Klagenfurter Flohmarkt, Standler wird angezeigt

Am Altstadtzauber in Klagenfurt wurde die Polizei am Flohmarkt „fündig“. Sie nahm drei Waffen und einen Morgenstern mit. Jetzt stellt sich heraus, dass die Waffen echt sind.

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art rückten Polizistinnen und Polizisten Anfang August in Klagenfurt aus. Am Flohmarkt des Klagenfurter Altstadtzaubers wurden die Beamten nämlich stutzig. Ein Standler hatte drei echt wirkende Waffen sowie einen Kettenmorgenstern im Angebot. Die Polizei nahm die Gegenstände mit, um sie mit einer kriminaltechnischen Untersuchung auf ihre Echtheit zu prüfen. Elf Tage später weiß man: Die Waffen waren echt.

„Die Analyse ergab, dass sie funktionstüchtig waren“, sagt Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Konkret handelt es sich um Waffen der Kategorie C, darunter fallen Büchsen und Flinten. Der Erwerb und Besitz dieser Waffen ist nur mit einer Waffenbesitzkarte, einem Waffenpass oder einer Jagdkarte möglich. Genauso streng geregelt ist auch der Verkauf. Die gefundenen Waffen seien zwar alt, „es wurden aber keine Deaktivierungsmerkmale gefunden“, sagt Pucher. Man hätte mit den Waffen somit schießen können.

Anzeige erfolgt

Ob der Verkäufer die Waffen legal besessen hat, muss noch geprüft werden. Eindeutiger sei die Sache beim Morgenstern, der in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. „Diesen darf man weder besitzen noch verkaufen“, sagt Pucher. Entsprechend lautet die Konsequenz für den Verkäufer: Die Waffen und der Morgenstern führen zu einer Anzeige nach dem Waffengesetz. Der verbotene Morgenstern könne eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr nach sich ziehen.