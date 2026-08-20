Jan Orend wünschte sich eine bemalte Wandfassade für den neuen Standort von „ReifenDeal“ in Bärnbach: Was dem Künstler David Alexander Pucher dazu einfiel.

Was macht man mit einer 22 Meter breiten und sechs Meter hohen Wand auf einem Firmengelände? Diese Frage stellte sich Jan Orend von der Firma ReifenDeal GmbH auf dem neuen Standort in der Dr. Christian-Niederdorfer-Straße in Bärnbach. „Zuerst dachte ich an eine coole beleuchtete Fläche, aber dann kam ich auf die Idee, einen Künstler zu beauftragen. Eine Freundin aus Graz, die Influencerin ist, hat das gepostet und es kamen unzählige Rückmeldungen", schildert der 32-Jährige Firmeninhaber.

© Andrea Kratzer Jan Orend

Insolvente Firma Reifen Krammer übernommen

Erst heuer hat Orend sein Unternehmen auf dem Grundstück neben der Firma Auto Jumper, die sein Vater Egon Ganotz seit dem Jahr 2003 betreibt, errichtet. Sein Betrieb mit drei Mitarbeitern ist eine Ergänzung zur Autowerkstatt seines Vaters mit zehn Beschäftigten. Orend hat ursprünglich BWL studiert und ist Experte im Finanz- und Börsenbereich. Vor zwei Jahren hat er die insolvente Firma Reifen Krammer übernommen und bezog heuer den neuen Standort entlang der viel befahrenen Bärnbacher Spange gegenüber von Remus. Jetzt soll der Standort auch ein optischer Blickfang werden. Vier Kunstschaffende kamen in die engere Auswahl, darunter David Alexander Pucher, der schließlich auch das Rennen machte.

© Andrea Kratzer David Alexander Pucher

Fahrzeuge zieren die auffällige Wand

Wer ist der junge Künstler? „Ich lebe seit vier Jahren in Graz und habe die HTL im Fach Bildhauerei in Salzburg absolviert. Gemalt habe ich von klein auf, das ist meine Leidenschaft. Nachdem ich via Facebook mein erstes Bild verkauft habe, ist es immer mehr geworden. Seit zehn Jahren lebe ich auch davon“, stellt sich der 29-Jährige, der ursprünglich aus Spittal an der Drau stammt, in unüberhörbarem Kärntner Dialekt vor. Puchers Werke sind sehr vielfältig, er verschönert nicht nur Wände, sondern auch Autos oder Schuhe in seinem Stil. „Besonders gern verwende ich den Bubble-Stil oder male Disney-Figuren und realistisch-abstrakte Motive, wie hier in Bärnbach.“

© Andrea Kratzer

Auf der riesigen Fläche sind schon einige Motive zu sehen. Unter ihnen sind ein VW Käfer, ein Traktor, ein Ducati-Motorrad, ein Audi und eine Scheibtruhe. „Dazu kommen noch ein LKW und ein großer Schriftzug mit dem Logo von ReifenDeal. Alles in den Farben gelb, grau und schwarz. Wenn noch Platz bleibt, kommt noch ein Scooter dazu, aber es soll nicht überladen wirken.“ Die Motivwahl ist klar – bei allen handelt es sich um Fahrzeuge oder Geräte, die Räder brauchen. Genau wie die Kunden von Orend.

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Pucher ist auch Sturm-Fans ein Begriff

Der ist mit dem Fortschritt der originellen Wand übrigens sehr zufrieden. „Ich wollte einen Eyecatcher und lasse ihm künstlerisch völlig freie Hand. Ich habe die richtige Wahl getroffen und mit der indirekten Beleuchtung wird das auch abends ein Hingucker", meint Orend und denkt bereits an einen weiteren Einsatz des Künstlers: „An der Rückseite der Wand führt ja ein Spazierweg nach Bärnbach vorbei ... “

Obwohl der Jungpapa Pucher – sein Sohn ist vier Wochen alt – erst vor wenigen Tagen mit seinem Projekt begonnen hat, sorgte er schon für gehöriges Aufsehen. „Es bleiben immer wieder Leute stehen und fragen nach oder rufen an. Eventuell kommen da noch Folgeaufträge für Fassaden in der Region.“ Und auch während er auf der Hebebühne mit Kran zu den Spraydosen greift, bleibt ein Nordic Walker stehen, um seine Arbeit zu bewundern. Fertig sein wird das Gesamtkunstwerk voraussichtlich am Freitag.

Sturm-Graz-Fans ist der Künstler zumindest auf den Social-Media-Seiten mit seinen bemalten Accessoires samt Sportlerporträts von Otar Kiteishvili bis Jahrhunderttrainer Ivica Osim womöglich ein Begriff. „Ich habe schon viel mit Mario Haas gemacht, beispielsweise Sportschuhe und Kappen. Teils verschenke ich die Sachen, teils sind es Auftragsarbeiten wie für Trainer Fabio Ingolitsch. Auch viele Anhänger kommen auf mich zu", so Pucher, der den „Schwoazn“ selbst fest die Daumen drückt und standesgemäß mit einem Sturm-Rucksack im Zug zu seiner Arbeit in Bärnbach anreist.