Steirer als Brandstifter? „Er saß monatelang zu Unrecht in Haft“

Oststeirer (68) wurden mehrere Brandstiftungen und Sachbeschädigung vorgeworfen. „Ungerechtfertigt“, wie sein Anwalt sagt, musste der Unbescholtene deshalb in U-Haft ausharren.

Es gab eine lange Liste an Vorwürfen: Darunter mehrere Brandstiftungen, das Verursachen einer Feuersbrunst, Sachbeschädigung und Diebstähle – all das wurde einem 68-jährigen Pensionisten angelastet. Schwerwiegendster Verdacht während der Ermittlungen: Durch ein von ihm gelegtes Feuer brannte ein großes Wirtschaftsgebäude im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bis auf die Grundmauern nieder.

Die Konsequenzen für den bislang unbescholtenen Bürger: ein zweieinhalb Monate langes Ausharren für den Oststeirer in Untersuchungshaft. Zu Unrecht, wie sein Anwalt meint: „Was ist von den ganzen Vorwürfen im Vorfeld jetzt unterm Strich übrig geblieben? Eine gefährliche Drohung und eine versuchte schwere Körperverletzung. Nichts also, was dazu hätte führen dürfen, dass mein Mandant in U-Haft genommen wird. Meines Erachtens saß er ungerechtfertigterweise in Haft“, findet Rechtsanwalt Helge Schreyer.

Festnahme nach Brandstiftungen

Mitte April hatte die Polizei die Festnahme des Oststeirers publik gemacht: Der Beschuldigte habe sich bei seiner Einvernahme nicht geständig gezeigt, hieß es damals. Er wurde unter dringendem Tatverdacht stehend in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nun kam es zur Verhandlung am Grazer Straflandesgericht, in der es „nur“ noch um versuchte schwere Körperverletzung und Drohung ging. „Selbst der Punkt mit einer Sachbeschädigung ist bei meinem Mandanten ja auch hinfällig geworden“, merkte Anwalt Schreyer zu Prozessbeginn an. „Der Zusammenhang zwischen der blauen Farbe auf einem besprühten Porsche und jener blauen Farbe, die mein Mandant besitzt, war nicht gegeben.“

Die verbliebenen Anklagepunkte? Bei einer privaten Feier soll der Beschuldigte eine Frau mit einer Flasche bedroht haben. Danach soll er angekündigt haben, eine Waffe aus seinem Pkw zu holen. Gegen den Pensionisten wurde in der Folge ein Waffenverbot ausgesprochen.

© FF Hartberg Das Wirtschaftsgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder

Anklage wegen Drohung und versuchter Körperverletzung

Wie es dazu kam? Der angeklagte Oststeirer, so schildert es ein Zeuge, habe plötzlich angefangen, auf der Geburtstagsparty Flaschen abzuräumen. „Wir haben mit ihm noch einen Kellner dazubekommen“, scherzte das Geburtstagskind anfangs noch. Als sich der 68-Jährige aber den Geschenken näherte, sei er gebeten worden, diese stehen zu lassen. „Dann hat er eine Flasche aufgezogen und eine Frau bedroht. „Ich lief aufs WC, sperrte mich ein. Ich hatte schon das Gefühl, dass er mich mit der Flasche treffen will“, schildert die besagte Frau. „I daschlog di!“, soll der Angeklagte gerufen haben. – „Gor nix hob‘ i g‘sogt“, sagt der 68-Jährige zu Richterin Kornelia Philipp. Was der Mann aber zugibt: „Von einer Waffe im Auto habe ich gesprochen, abschrecken wollte ich damit vielleicht.“

Eine Entscheidung fällt noch nicht: Da die Richterin Bedenken bezüglich der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten hat, wird diese durch einen Gutachter geprüft.