Meta vor Milliardenprozess in den USA wegen Suchtpotenzial

Meta wird vorgeworfen, Jugendliche süchtig nach Facebook und Instagram gemacht zu haben. Am Dienstag beginnen in Kalifornien die ersten Plädoyers eines Prozesses, in dem mehrere US-Bundesstaaten fast 200 Milliarden Dollar an Strafzahlungen sowie eine grundlegende Überarbeitung der beiden Apps fordern. Nach der Jury-Auswahl in der vergangenen Woche beginnt vor dem Bundesgericht in Oakland nun die eigentliche Verhandlung in der Sache. Der Prozess soll rund sechs Wochen dauern.

© APA/THEMENBILD Fast 200 Milliarden Dollar an Strafzahlungen gefordert