Wörthersee-Promi sucht einen „Hausmeister“ für sein Schloss

Einen ungewöhnlichen Aufruf startet Schlossherr Christian W. Mucha. Der 72-jährige Verleger aus Wien sucht einen Kastellan für sein Schloss Drasing.

Christian W. Mucha sucht einen Kastellan für sein Schloss Drasing in der Nähe von Krumpendorf, das seit 1994 in seinem Besitz steht

Am 14. August feierte Christian W. Mucha seinen 72. Geburtstag, tags darauf ließ der Wiener Verleger mit einem Facebook-Posting aufhorchen: Er sucht nämlich einen Kastellan für sein Schloss Drasing bei Krumpendorf, das seit 1994 in seinem Besitz steht. Kurz zur Erklärung: Ein Kastellan ist ein Verwalter oder Aufsichtsbeamter einer Burg, eines Palais oder eben eines Schlosses. Das Amt selbst ist über 900 Jahre alt. Heute sind Kastellane Hausverwalter, Betreuer, eine Art „Hausmeister“ oder einfach nur „gute Geister“, die sich um historische Gebäude, Museen oder Führungen kümmern.

„Gestern habe ich realisiert, dass ich in ein Alter gekommen bin, in dem die Bewirtschaftung von Schloss Drasing schön langsam zu beschwerlich für mich wird“, schreibt Mucha und weiter: „Ich suche deshalb einen Kastellan, der sich dort um die Bewirtschaftung und Erhaltung kümmert.“ Konkret sucht der Wahl-Kärntner eine handwerklich geschickte, verlässliche und tüchtige Kraft mit einem grünen Daumen, die auch Liebe zur Historie mitbringt und sich um das Schloss (mit acht Schlafzimmern, sieben Bädern, einem großen Rittersaal und vier Bibliotheken), den Park und den eigenen See kümmert.

„Realisierung eines Lebenstraums“

Eine Unterkunft im Personalhaus (mit moderner Küche, Bad, Salon und Schlafzimmer) könnte bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden, ein Wirtschaftsfahrzeug versteht sich von selbst. Allerdings: Eine Anstellung ist nur in Teilzeit oder gegen Leistungshonorar möglich. „Wer aber schon immer ein Schloss erhalten wollte, hier ist die Gelegenheit, einen Lebenstraum zu realisieren“, führt Mucha aus.

Der Unternehmer, der für die Revitalisierung des Schlosses das Ehrenzeichen des Landes erhalten und einige Millionen Euro in dieses investiert hat, hat sich in der Vergangenheit selbst um alle Belange gekümmert. Allerdings: „Häuser, in denen man nicht lebt, werden schlecht“, beschreibt der Schlossherr die Situation im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Denn Familie Mucha weilt nur im Juli und August in Kärnten. Jetzt sucht er eben jemanden, der ein wachsames Auge auf sein „Herzensprojekt“ während Muchas Abwesenheit wirft. Bewerbungen (mit Lebenslauf und Foto) sind an christian@mucha.at möglich.