Schon mehr als 10 Millionen Aufrufe verzeichnet ein Video auf Instagram, das die punktgenaue Anlieferung von Bierfässern auf der Pühringerhütte zeigt.

„Perfekte Landung“, kommentiert eine Stimme im Hintergrund jenes Instagram-Videos, das die Anlieferung von Bierfässern auf der Pühringerhütte im Toten Gebirge zeigt. Und das aktuell viral geht. 10,6 Millionen Mal wurde es in den vergangenen Tagen aufgerufen und mehr als 160.000 Mal geliked.

Dass das Video zum internationalen Internethit mutiert ist, zeigen auch die rund 2500 Kommentare. Diese sind mehrheitlich auf Englisch verfasst. Der Ton der Kommentare? Augenzwinkernd, etwa: „Hallo, wie lautet der Notfall? – Uns ist das Bier ausgegangen!“ Oder: „Das muss der Grund sein, warum Hubschrauber erfunden wurden.“

Heli-Lieferung auf Hütte Alltag

Die Pächter der auf über 1600 Meter Seehöhe auf dem Gemeindegebiet von Grundlsee gelegenen Schutzhütte freut die aktuelle Aufmerksamkeit natürlich. Gefilmt und gepostet hat das Video der Tiroler Peter Gschwentner. „Ein guter Bekannter“, berichtet Hüttenwirtin Susanne Kern. „Er war als Gast da, letztes Jahr hat er uns auch immer wieder ausgeholfen.“

Bierlieferungen per Hubschrauber seien auf der Pühringerhütte allerdings nichts Außergewöhnliches. Aufgrund der Lage auf über 1600 Meter inmitten des Toten Gebirges gebe es keine andere Möglichkeit. Alle drei bis vier Wochen werde man auf diese Art und Weise nicht nur mit Hopfensaft für durstige Wandererkehlen, sondern auch mit Lebensmitteln versorgt. Auch den Rückflug würde der Helikopter nicht ohne Fracht antreten, müsse doch Müll und anderes ins Tal geschafft werden.

Bier nicht teurer als in Szenelokalen

Die Halbe Bier – serviert wird Freistädter Bier aus Oberösterreich, ist die Pühringerhütte doch eine Schutzhütte der Alpenvereinssektion Wels – kostet trotz Luftlieferung mit 6,50 Euro nicht mehr als in so manchen Innenstadt-Szenelokalen. Den meisten Gästen sei der Aufwand dahinter bewusst und sie würden diesen Preis deshalb auch anstandslos akzeptieren, berichtet Pächterin Kern. Bei allen anderen leiste man gerne Aufklärungsarbeit.