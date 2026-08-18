3,02 Prozent mehr Gehalt: Plötzliche Einigung bei Tourismus-KV

Mehrere Runden, dann ein Abbruch und Proteste. Jetzt aber steht der neue Tourismus-KV für 250.000 Beschäftigte in Hotellerie und Gastronomie.

Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden, einem Abbruch und Protestaktionen der Beschäftigten steht jetzt doch der neue Kollektivvertrag für die rund 250.000 Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie. In mehreren Gesprächsrunden letzte Woche haben sich die Gewerkschaft vida und die Wirtschaftskammer geeinigt, wie es am Dienstag vonseiten der Gewerkschaft heißt.

Der Abschluss sieht ab 1. Oktober 2026 Lohnerhöhungen von durchschnittlich 3,02 Prozent vor. Lehrlinge können im Schnitt mit einem Plus von 3,44 Prozent rechnen, in der Lohngruppe 5 – der größten Beschäftigtengruppe der Branche – gibt es eine Erhöhung von 3,48 Prozent. Zusätzlich wurde laut Gewerkschaft „für den Großteil der Beschäftigten eine fixe Prämie und die Möglichkeit einer freiwilligen steuerfreien Prämie vereinbart“.

Gewerkschaft: „Kein Triumph“

„Das ist kein Triumph, und das behauptet auch niemand. Aber es ist der Beweis, dass sich Standhalten auszahlt“, sagt Eva Eberhart, vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus.

Man hätte „das Schlimmste verhindert: einen Abschluss weit unter der Teuerung und ganz ohne Einmalzahlung“.