Haushaltswaren, Bücher, Spielzeug, Markenkleidung, und mehr können am 23. August am Volpini-Areal abgegeben werden. Der Flohmarkt ist am 18. und 19. September im Schloss Porcia.

Der schon zur Tradition gewordene Flohmarkt des Soroptimist Club Spittal Millstättersee unter dem Motto „Kitsch & Kunst“ findet heuer am 18. und 19. September im Schloss Porcia in Spittal statt. Neben Spielzeug, Deko, Geschirr, Büchern & Co. finden Besucherinnen und Besucher jede Menge Nützliches für alle Lebenslagen. Auch Fans von Secondhand-Markenkleidung kommen in der Kleiderecke voll auf ihre Kosten. „Es wird auch unsere beliebte Tombola mit tollen Sachpreisen geben. Gemütliches Plaudern bei einem Glas Soroptimist-Prosecco und Imbissen darf natürlich auch nicht fehlen“, freut sich Clubpräsidentin Andrea Volpini de Maestri auf die diesjährigen Flohmarkttage.

Erlös kommt karitativen Projekten zugute

Der Erlös aus dem Flohmarktverkauf kommt karitativen Zwecken in der Region zugute. Jeder ist herzlich eingeladen, den karitativen Gedanken zu unterstützen und für den Flohmarkt gut erhaltene Gegenstände zu spenden. Ob Haushaltswaren, lesenswerte Bücher, Deko oder andere gut erhaltene Schätze – alles, was Freude bereitet, ist willkommen. So erhalten nicht mehr gebrauchte Gegenstände ein zweites Zuhause, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die Flohmarktspenden können am 28. August von 15 bis 18 Uhr am Volpini-Areal, Liesersteggasse 23 in Spittal, vorbeigebracht werden. Jede Sachspende ist ein wertvoller Beitrag, um Gutes zu tun. Die Club-Damen freuen sich über jede Unterstützung aus der Bevölkerung.