Johann Lafer ist seit 30 Jahren im Namen der Steiermark unterwegs. Was beim Steiermark-Frühling 1996 begann, ist zu einem steirischen Unikat geworden.

Der Steiermarkfrühling, bringt viele Leute zusammen, oder aber steirische Köche unter die Massen. So auch vor 30 Jahren mit Johann Lafer. Damals, im April 1996 war es sowohl für ihn als auch für den Steiermarkfrühling selbst eine Premiere. Der TV-Koch schwang getreu seiner Marke am Galaabend im Steiermark-Zelt den Kochlöffel. Im Rampenlicht stand natürlich die steirische Küche.

Wenig später flackerte diese dank der Sendung „Johann Lafer kocht...“ auch in Deutschland über die Fernsehbildschirme. Die steirische Küche ist es auch, die sich durch seine Karriere ziehen sollte. Egal ob bei Messen, in seinem Kochbuch „Meine Heimatküche“ oder bei Europas größter Grillparty im Schnee auf der Planai vor zehn Jahren.

Am Moped durch die Steiermark

Besonders viel von seiner Heimat gezeigt hat der gebürtige Südoststeirer in der Videoreihe „Mit 2,8 PS durch die Steiermark“. Dafür war er zu allen vier Jahreszeiten auf seinem Moped unterwegs und besuchte Gastgeber und Menschen, die für die Steiermark stehen. So etwa bei einem Besuch des Narzissenfests, oder im Schnee auf der Schafalm.

„Es ist immer wieder faszinierend, wie wenig viele Menschen noch über dieses wunderschöne Land und seine einzigartigen Produkte wissen“, sagt Johann Lafer. Umso glücklicher sei er, unter diesen Voraussetzungen Menschen dafür begeistern zu dürfen.

Persönliche Verbundenheit als Schlüssel zum Erfolg

Auch vonseiten des Steiermark Tourismus ist Lafer nicht mehr wegzudenken. „Johann Lafer trägt die Steiermark seit 30 Jahren im Herzen und weit über ihre Grenzen hinaus. Seine persönliche Verbundenheit, seine Bekanntheit und seine Begeisterung für die steirische Küche machen ihn zu einem besonders glaubwürdigen Botschafter unseres Landes“, so Geschäftsführer Michael Feiertag.

Aktuell muss sich der Steirer aber mehr um seine Gesundheit als um die Steiermark kümmern. Denn wie im Frühjahr bekannt wurde, ist er unheilbar an Krebs erkrankt.