Die Enduro Trophy wurde nach den Rennen im Murtal und in Murau sowie einer achtwöchigen Sommerpause im kärntnerischen Straßburg fortgesetzt.

Viele spannende Zweirad-Duelle nach der Sommerpause gab es in Straßburg

Nach acht Wochen Sommerpause und Renn-Entscheidungen im Murtal und in Murau meldete sich die Enduro Trophy mit jeder Menge Renn-Action zurück. Im kärntnerischen Straßburg warteten auf die rund 400 Enduristen aus dem In- und Ausland zwei Renntage und eine anspruchsvolle Premiere im neu angelegten „Endurowald“.



Rennleiter Peter Bachler aus Scheifling hatte für die Premiere eine abwechslungsreiche Strecke zusammengestellt. Schnelle Passagen wechselten sich mit schwierigen Auffahrten, steilen Abfahrten und anspruchsvollen Single-Trails ab. Dazu sorgte ein legendärer Zielsprung für spektakuläre Bilder. „Die Strecke hat den Teilnehmern alles abverlangt“, fasste Bachler zusammen.

Finale ist Ende September in Obdach

Am ersten Renntag ging es über die volle Distanz, am zweiten Tag wurde im Sprintstil auf verkürzter Strecke gefahren. In der Österreichischen Staatsmeisterschaft konnten sich an beiden Tagen Valentino Hutter in der Klasse Open, Nace Jelenc bei den Junioren und Maximilian Hofer in der Jugend durchsetzen. Nico Sterner blieb in der Klasse E1 ebenfalls zweimal siegreich.

Weitere Doppelsiege feierten Marco Schöpf und Stefan Obergruber in der E2, Samuel Untersteiner und Sven Zeilinger in der E3, Miloš Novaković und Markus Tischhart bei den Senioren sowie Thomas Pirolt und Lukas Bleiner bei den Legends. Bei den Damen gingen die Tagessiege an Naomi Waldhauser und Carina Starzinger. Im Nachwuchs waren Liam Walcher bei den Bambini und Mike Kogelmann bei den Kindern erfolgreich.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte das letzte Teamrennen der Saison. Dabei setzte sich das Duo Samuel Untersteiner und Armin Steiner durch.

Nun richtet sich der Blick auf das Finale der Enduro Trophy 2026. Dieses steigt am 26. und 27. September bei der „Zirbenland Trophy“ in Obdach. Auf einer rund 60 Kilometer langen Etappe warten mehrere Sonderprüfungen auf die Teilnehmer.