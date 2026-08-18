Ende 2024 schloss nach einer 102-jährigen Lebensspanne das Kaufhaus NIMO in Feldkirchen seine Pforten. Nun gibt es Gespräche über eine mögliche Wiederbelebung.

Es war nicht angenehm für die Feldkirchner, als nach 102 Jahren das Kaufhaus NIMO den Betrieb einstellte. Mit dem Ruhestand der langjährigen Chefin Ingrid Maier wurde das Gebäude zum Leerstand. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden, ebenso stellten Online-Shopping und Einkaufszentren den Innenstadthandel vor große Herausforderungen. Die Zukunft der Immobilie war ungewiss, bis jetzt.

Christian Leitner, der in Wien ansässige und aus Reichenau stammende Modehändler, soll bereits in Gesprächen bezüglich der Immobilie stecken. „Ja, es gibt Gespräche und Verhandlungen. Leitner hat viele Shops und war auch schon da. Wir haben ihn mit dem Eigentümer zusammengebracht“, bestätigt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Das Gebäude ist im Besitz von Oskar Franzmaier, von der Franzmaier Development Group, einem Salzburger Investor, Projektentwickler und Bauträger. „Logisch wäre es toll, wenn das Gebäude wiederbelebt werden könnte“, sagt Treffner. Momentan stehen die Chancen, dass Leitner tatsächlich nach Feldkirchen kommt, nicht schlecht – fix ist bis dato aber noch nichts.

© Leitner Group Christian Leitner könnte nach Feldkirchen kommen

Christian Leitner gilt als Branchenkenner. Er feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum als Unternehmer und legt Wert auf moderne Warenpräsentation, Kooperationen mit Top-Marken und persönliche Beratung.

Zum NIMO

Das Kaufhaus NIMO war über Generationen hinweg weit mehr als nur ein Ort zum Shoppen; es galt als Herz und Seele der Feldkirchner Innenstadt. Gegründet im Jahr 1922, wuchs die einstige Gemischtwarenhandlung zum bekanntesten Modehaus Mittelkärntens heran, beschäftigte in Spitzenzeiten rund 75 Mitarbeiter und bildete über 150 Lehrlinge aus. Die Modeschauen mit Amateurmodels aus der Region blieben bis heute in Erinnerung.