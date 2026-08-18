Verstärkte gegenseitige Angriffe im Ukraine-Krieg

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. Acht weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. Unterdessen griff die Ukraine Moskau in der Nacht auf Dienstag mit Hunderten Drohnen an. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS handelte es sich um die heftigste derartige Attacke seit zwei Jahren.

© APA/STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE Die Feuerwehr in Charkiw bei einem Einsatz nach einer Attacke