Trotz „Geburtstagszahlen“ blieb bei der „6 aus 45“-Ziehung am Sonntagabend ein Hauptgewinn aus. Am Mittwoch wartet ein Sechsfachjackpot. Indes geht die Suche nach einem steirischen Achtfachjackpot-Gewinner weiter.

Mit 5, 14, 22, 25, 29 und 31 wurden Sonntagabend bei „6 aus 45“ ausschließlich sogenannte Geburtstagszahlen gezogen. Gemeint sind damit Zahlen zwischen 1 und 31, die häufig gewählt werden, weil sie sich aus dem Tag oder Monat eines Geburtsdatums ableiten. Da ein Hauptgewinn dennoch ausblieb, wurde die Lotto-Jackpotserie weiter verlängert, sodass es bei der Ziehung am Mittwoch insgesamt 7,2 Millionen Euro zu gewinnen gibt.

Über jeweils 85.000 Euro für fünf Richtige mit Zusatzzahl durften sich am Sonntag zwei Teilnehmer aus der Steiermark und Oberösterreich freuen. Beide Gewinne kamen per Quicktipp zustande.

66 Fünfer bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb die erste der beiden Ziehungen ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde daher auf die 66 Fünfer aufgeteilt, die jeweils 4.100 Euro erhielten. In der zweiten Ziehung durfte sich hingegen eine Person über einen Solo-Sechser freuen: Im siebten von insgesamt zehn gespielten Tipps war die richtige LottoPlus-Kombination angekreuzt. Der Gewinn von knapp 198.000 Euro geht in die Steiermark. Bei LottoPlus am Mittwoch warten wieder 200.000 Euro pro Ziehung.

Bei der jüngsten Joker-Ziehung gab es gleich drei Gewinner:innen. Jeweils mehr als 81.000 Euro gehen nach Wien, in die Steiermark sowie an eine Person, die ihren Tipp über win2day abgegeben hatte.

12 Millionen Euro: Weiter Suche nach Lotto-Millionär

Noch immer keine Glücksmeldung gibt es im Fall des vor kurzem erzielten, aber bislang nicht eingeforderten Gewinns von rund 12 Millionen. Wir erinnern uns: Beim ersten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte gewann Mitte Juli ein Schein, der in der Obersteiermark aufgegeben wurde.

Seither reißen die Spekulationen nicht ab: Könnte es sein, dass der oder die glückliche Gewinnerin lediglich auf die Ziehung vergessen hat? Ging der Gewinnschein gar verloren, oder liegt es nur an der Urlaubszeit, dass die Millionensumme noch nicht beansprucht wurde? Vielleicht wird das Geld aber auch gerade einfach nicht benötigt. So oder so: Insgesamt gilt eine dreijährige Frist, innerhalb der der Gewinn geltend gemacht werden kann.