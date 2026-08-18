Vater tötet achtjährige Tochter in Kumberg mit Messer
Zu einer Gewalttat ist es Montagabend in Kumberg gekommen. Ein 37-Jähriger stach mit einem Messer auf seine achtjährige Tochter ein und verletzte sie tödlich.
Zu einer schrecklichen Gewalttat ist es Montagabend in Kumberg gekommen. Gegen 22.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus alarmiert. In dem Notruf hieß es, ein 37-Jähriger habe seine achtjährige Tochter attackiert. Als die Beamten bei dem Wohnhaus eintrafen, fanden sie zunächst den 37-Jährigen im Bad auf. Er hatte mehrere Schnittverletzungen. Laut Polizei dürfte der Mann versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen.
Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuvor auch seiner Tochter mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Das Mädchen wurde mit dem Notarzt ins LKH-Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Dort verstarb die Achtjährige wenig später an den schweren Verletzungen.
Hintergründe der Tat noch unklar
Der 37-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, um seine Wunden versorgen zu lassen. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Hintergründe zur Tat und zum Motiv sind aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen. Diese werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt.
Rasche Hilfe bei Suizidgedanken
Wenn Sie oder ein Angehöriger sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten - oft ist eine Situation gar nicht so ausweglos, wie sie scheint.
- Eine erste Anlaufstelle bei psychischen Erkrankungen kann die Hausärztin oder der Hausarzt sein.
- Eine weitere Möglichkeit ist, sich an eine Beratungsstelle oder psychotherapeutische Praxis zu wenden.
- Schnelle Hilfe gibt es bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 und bei PsyNot, dem psychiatrischen Krisentelefon für die Steiermark: rund um die Uhr unter der Nummer 0800/44 99 33
- Akute Hilfe bekommen Sie unter den Notrufnummern von Polizei (133), Rettung (144) oder Feuerwehr (122)
- Eine Expertensuche für ganz Österreich findet man unter: www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention.html