Zu einer Gewalttat ist es Montagabend in Kumberg gekommen. Ein 37-Jähriger stach mit einem Messer auf seine achtjährige Tochter ein und verletzte sie tödlich.

Der Mann wurde festgenommen, er dürfte davor versucht haben sich selbst das Leben zu nehmen

Zu einer schrecklichen Gewalttat ist es Montagabend in Kumberg gekommen. Gegen 22.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus alarmiert. In dem Notruf hieß es, ein 37-Jähriger habe seine achtjährige Tochter attackiert. Als die Beamten bei dem Wohnhaus eintrafen, fanden sie zunächst den 37-Jährigen im Bad auf. Er hatte mehrere Schnittverletzungen. Laut Polizei dürfte der Mann versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuvor auch seiner Tochter mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Das Mädchen wurde mit dem Notarzt ins LKH-Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Dort verstarb die Achtjährige wenig später an den schweren Verletzungen.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der 37-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, um seine Wunden versorgen zu lassen. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Hintergründe zur Tat und zum Motiv sind aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen. Diese werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt.