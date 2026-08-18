59-Jähriger klaute Handy und Geldtasche in Leibnitzer Geschäft

Ein 59-Jähriger entwendete Montagvormittag einer 62-Jährigen ihr Handy und ihre Geldtasche in einem Lebensmittelgeschäft. Der Mann wurde festgenommen.

Zu einem Diebstahl ist es Montagvormittag in Leibnitz gekommen. Gegen 09:00 Uhr wurden einer 62-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft das Handy und das Geldtascherl aus ihrer Handtasche gestohlen. Erste Erhebungen haben ergeben, dass ein 59-jähriger Rumäne die Gegenstände entwendet haben dürfte. Als die Frau bemerkte, dass die Sachen fehlen und um Hilfe rief, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

Ein 63-jähriger kroatischer Staatsbürger aus dem Bezirk Leibnitz beobachtete den 59-Jährigen und nahm die Verfolgung auf. Nach kurzer Zeit konnte er den 59-Jährigen stellen, ihm die gestohlenen Gegenstände abnehmen und diese der sichtlich geschockten 62-Jährigen zurückgeben.

Tatverdächtiger ist geständig

Die Polizei wurde verständigt und nahm den Tatverdächtigen fest. Nach wenigen Minuten konnte er angehalten und festgenommen werden. Der Tatverdächtige ist geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 59-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.