Eine 44-jährige Frau aus Oberkärnten verlor mehrere zehntausend Euro. Vermutlich hatte sie ihre Bankdaten auf einer Phishing-Website eingegeben.

Die 44-Jährige hatte ihre Daten vermutlich auf einer Phishing-Website eingegeben (Symbolfoto)

Eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau erstattete am Montag Anzeige, nachdem von ihrem Bankkonto mehrere widerrechtliche Echtzeitüberweisungen auf österreichische Konten durchgeführt worden waren.

Der Frau entstand dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Geschädigte zuvor ihre Bankdaten auf einer Phishing-Website bekannt gegeben hatte.