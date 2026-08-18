Zehn-Jahres-Tief bei Asyl-Erstanträgen

Bei Asyl-Erstanträgen in Österreich ist laut Innenministerium ein Zehn-Jahres-Tief verzeichnet worden. Im Juli 2026 wurden 244 Fälle registriert, teilte man der APA mit. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es noch 697 gewesen. Der Rückgang betrage also rund 65 Prozent, wurde betont. Seit Jahresbeginn mussten mehr Personen ausreisen als Erstanträge registriert wurden, verwies man auf eine "Minuszuwanderung" in den vergangenen Monaten.

© APA/THEMENBILD Die Zahlen gingen im Juli deutlich zurück