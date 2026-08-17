Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Bei russischen Angriffen sind Montagabend in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Saporischschja starben ein Mann und eine Frau bei einem Drohnenangriff auf eine Kleingartenanlage, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mitteilte. Bei weiteren Drohneneinschlägen sei in einer Gemeinde von Saporischschja der Strom ausgefallen. Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa meldeten die Behörden mindestens neun Verletzte nach Attacken.

© APA/AFP A Ukrainian rescuer works at the site of a Russian strike in Kyiv on August 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed one person and wounded at least seven others in Ukraine, authorities said August 16, while Moscow officials reported downing more than 100 drones heading towards the capital. (Photo by AFP)

vor 18 Minuten 17. August 2026 um 20:33 Ukraine Außenpolitik