Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Bei russischen Angriffen sind Montagabend in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Saporischschja starben ein Mann und eine Frau bei einem Drohnenangriff auf eine Kleingartenanlage, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mitteilte. Bei weiteren Drohneneinschlägen sei in einer Gemeinde von Saporischschja der Strom ausgefallen. Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa meldeten die Behörden mindestens neun Verletzte nach Attacken.

A Ukrainian rescuer works at the site of a Russian strike in Kyiv on August 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed one person and wounded at least seven others in Ukraine, authorities said August 16, while Moscow officials reported downing more than 100 drones heading towards the capital. (Photo by AFP)
© APA/AFP
A Ukrainian rescuer works at the site of a Russian strike in Kyiv on August 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed one person and wounded at least seven others in Ukraine, authorities said August 16, while Moscow officials reported downing more than 100 drones heading towards the capital. (Photo by AFP)
UkraineAußenpolitik

"Der Feind setzt den Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Region Odessa fort", schrieb der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram. Nach Angaben der Agentur Ukrinform wurden bei den russischen Drohnenangriffen ein Restaurant und mehrere Privathäuser getroffen. Das russische Militär, das seit knapp viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, attackiert zuletzt verstärkt zivile Ziele im Nachbarland.