US-Palästinenser aus Westjordanland fordert US-Schutz

Ein Palästinenser mit US-Staatsbürgerschaft, dessen Haus in der Stadt Qusra im Westjordanland von extremistischen jüdischen Siedlern belagert wird, hat nach eigenen Angaben Angst vor einer Rückkehr dorthin. Er fürchte um seine Sicherheit, sagte Luai Abu Ridi am Montag vor Journalisten nach seiner Ankunft an Israels internationalem Flughafen Ben Gurion. Er wisse nicht, wie schwierig es für ihn sein werde, "überhaupt dorthin zu gelangen", und forderte den Schutz der USA.

© APA/AFP Israeli soldiers patrol a street as they are deployed during an operation in the village of Qusra, south of Nablus, in the Israeli-occupied West Bank, on August 13, 2026. Israeli forces on August 13 moved against rogue settlers laying siege to Palestinians amid unusually strong US criticism, even as Israel inaugurated an emblematic settlement elsewhere in the West Bank. Settlers at Qusra near Nablus since August 9 have blockaded Palestinian homes, including one owned by a US citizen, with residents saying they have been cut off from food and other supplies. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)