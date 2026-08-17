30 Tote bei mutmaßlich jihadistischem Angriff in Nigeria

Bei einem mutmaßlich jihadistischen Angriff während der islamischen Freitagsgebete sind in der vergangenen Woche im Nordwesten Nigerias nach Angaben örtlicher Vertreter etwa 30 Menschen getötet worden. Die Angreifer seien mit "hochentwickelten Waffen" ausgerüstet gewesen, sagte der Sekretär des Regierungsrats von Kebbe, Shamsuddeen Mai Akwai, am Montag AFP. Sie griffen demnach das Dorf Ungushi im Bundesstaat Sokoto an, "während die Gläubigen gerade beteten".