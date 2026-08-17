Budget - Meinl-Reisinger will Ersparnisse für Steuersenkung

Außenministerin und NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger will Budgeteinsparungen, die über den geplanten Konsolidierungspfad hinausgehen, verbindlich je zur Hälfte für Schuldenabbau und Steuersenkungen nutzen. Diesen Vorschlag machte sie am Montagabend im ORF-"Sommergespräch". Mit Bezug auf den Kanzler-Sager zur Kinderbetreuung, erneuerte die NEOS-Chefin die Forderung nach einem Pensionssplitting.

© APA/GEORG HOCHMUTH Zweites ORF-"Sommergespräch" mit NEOS-Chefin Meinl-Reisinger