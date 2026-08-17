Auto prallte bei Mariazell frontal gegen Lkw – Steirer (67) starb

Auf der Seebergstraße kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Pkw überschlug sich nach Kollision, Obersteirer überlebte nicht.

Der Notarzt konnte nichts mehr für den Steirer tun (Sujetbild)

Die unheimliche Serie tödlicher Unfälle in der Steiermark setzte sich am Montag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fort – und wieder war ein Lkw involviert.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der B 20 (Seebergstraße) in Gollrad, Gemeinde Mariazell. Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war in Richtung Mariazell unterwegs, als er laut Polizei plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm ein Lkw entgegen, gelenkt von einem 61-jährigen Tschechen.

Auto überschlug sich mehrfach

Dieser konnte die Frontalkollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des Steirers mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Notarzt nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen.

Der Lkw-Fahrer konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht.

Straße war mehr als vier Stunden gesperrt

Die B20 war noch bis etwa 16.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird noch von der Polizei ermittelt.

In der Vorwoche sind in der Steiermark drei Menschen binnen drei Tagen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Dazu gab es noch eine Serie schwerer Unfälle mit Motorrädern.