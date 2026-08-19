In der Steiermark gibt es nur zwei Lehrlinge für die Berufsfotografie. Rosa Tschernitz arbeitet an der Grazer Uniklinik für Dermatologie und ist eine davon. Von der Bastion „echter“ Fotos und dem umtriebigen Fotografenmeister Werner Stieber.

Immer wieder klingelt es an der Tür. Dabei befinden wir uns, rund um die Mittagszeit, eigentlich in der ruhigen Arbeitsphase. Rosa Tschernitz öffnet lächelnd, spricht ruhig mit der Patientin und bittet sie höflich ins Fotolabor. Kurze Zeit später ist das Studio wieder leer, das Gesicht der Frau, gezeichnet von einer Tumorerkrankung, detailgetreu erfasst.

Seit Juli arbeitet Rosa Tschernitz als Lehrling an der Grazer Universitätsklinik für Dermatologie. Schon zu Schulzeiten entschied sie, in die Fotografie zu gehen. Zur Klinik führte sie das Interesse an Medizin. „Am Anfang war schon alles sehr heftig“, erzählt sie von erlebter „Reizüberflutung“. Mittlerweile agiere sie schon deutlich souveräner, täglich lerne sie viel dazu. Das Wichtigste an der wissenschaftlichen Fotografie? „Gutes Licht“, antwortet Tschernitz unmittelbar.

Besonders ist an der beschriebenen Konstellation nicht nur die Arbeit, es ist auch die Ausbildung an sich. Denn steiermarkweit gibt es laut Wirtschaftskammer nur zwei Fotografie-Lehrlinge, Tschernitz ist die einzige im ersten Lehrjahr.

© Stefan Pajman Teilen die Leidenschaft für wissenschaftliche Fotografie: Rosa Tschernitz und Werner Stieber

Das freilich ist Ausdruck der sich rasant verändernden Welt der Berufsfotografie. Beschleunigt durch technologische Entwicklungen und eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Diese führte dazu, dass das Gewerbe seit 2013 nicht mehr reglementiert wird. Es braucht also grundsätzlich keinen formalen Befähigungsnachweis mehr, um den Beruf auszuüben.

Die letzte Bastion?

Über all diese Umwälzungen kann vermutlich kaum jemand anschaulicher sprechen als Werner Stieber. Seit 30 Jahren arbeitet der Hitzendorfer, der einst noch bei Heinz Mitteregger in Judenburg seine Lehre absolvierte und später die Meisterprüfung draufsetzte, als Wissenschaftsfotograf. Die Abteilung an der Dermatologie-Klinik baute Stieber auf, fotografiert wird dort heute gemeinsam im Team mit Silke Schweighart, Laura Schaffelhoder und eben Rosa Tschernitz.

„Die medizinische Fotografie ist vermutlich die letzte ‚ehrliche‘ Fotografie, da nichts am Bild verändert oder manipuliert werden darf“, erzählt Stieber von der Profession, einer „Nische“, in Zeiten Künstlicher Intelligenz. Auch wenn im medizinischen Umfeld immer häufiger Bilder mit Smartphones geschossen werden, verlor Stiebers Arbeit nicht an Bedeutung. Qualitativ nicht, aber auch quantitativ sei die Nachfrage stark steigend, berichtet der Steirer.

Zweimal bin ich kollabiert. — Werner Stieber über Grenzerfahrungen im OP

Mehr als 50 Patientenkontakte zählen Stieber & Co pro Tag, Monat für Monat entstehen in der Dermatologie rund 12.000 hochauflösende Aufnahmen. Der Großteil im Studio, für den Rest der Bilder rücken die Fotografinnen und Fotografen aus. Etwa in den Operationssaal. Im digitalen Archiv schlummern 1,7 Millionen Bilder. Essenziell sind die Aufnahmen für Verlaufskontrollen, punktgenaue Diagnosen oder Lehre und Forschung. Stolz ist Werner Stieber auf das hauseigene 3D-Studio. Dessen Architektur dachte sich der Fotograf selbst aus.

Dermatologisch gibt es wohl nichts, das Stieber in den letzten drei Jahrzehnten nicht gesehen hätte. Nicht immer war er darauf vorbereitet. „Zweimal bin ich kollabiert“, erzählt er von frühen Erfahrungen im Operationssaal. Zu viel Blut war im Spiel – und auf der Kamera.

Wahrnehmen, ernst nehmen, hinsehen

„Das Arbeiten mit Patienten ist ein hochsensibler Akt, der weit über das Fotografieren hinausgeht“, sagt er heute, die Brille auf der Stirn positioniert. Man müsse nicht nur fotografische Kompetenz besitzen, sondern sich auch „in der Medizin und in psychologischen Bereichen auskennen“. Manch Patienten begleiten die Fotografen über Jahre hinweg, einen Patienten kennt Stieber seit 30 Jahren.

Mit Kummer und Leid lernte er umzugehen, das enge Zusammenspiel zwischen Psyche und Physis sei beeindruckend, erzählt Stieber. Heute wisse er auch: „Wenn jemand eine Augenbraue verliert, kann der Leidensdruck gleich groß sein wie bei einem Melanom.“ Wie er mit Menschen, egal wie die Diagnose aussieht, umgehen will? „Wahrnehmen, ernst nehmen, hinsehen. Und niemanden ausgrenzen.“