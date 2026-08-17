Deutscher (67) war am Montag im Gföllgraben ausgerutscht und in den Straßengraben gestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Ein 67-jähriger Deutscher ist am Montagnachmittag im Bezirk Murtal mit seinem Motorrad schwer gestürzt.

Der Biker war gegen 16 Uhr von Lachtal kommend auf der L514 im Gföllgraben bei Oberzeiring (Gemeinde Pölstal) unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seiner Maschine ins Rutschen geriet. Er stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn, dann prallte er im Straßengraben gegen einen Wasserdurchlass.

Dabei erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert.