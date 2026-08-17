Trump scheitert nach Missbrauchsurteil mit Einspruch

US-Präsident Donald Trump ist mit seinem Einspruch gegen eine Entschädigungszahlung wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung in letzter Instanz gescheitert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies Trumps Rechtsmittel am Montag ab. Das Urteil zu einer Zahlung in Höhe von 5,6 Millionen Dollar (4,83 Millionen Euro) an die frühere Journalistin E. Jean Carroll ist damit rechtskräftig. Carrolls Anwältin zufolge hatte Trump die Summe bereits im Juli überwiesen.

© APA/AFP (FILES) This combination of pictures created on September 08, 2025 shows, L/R, E. Jean Carroll departing Manhattan federal appeals court following arguments in a judgement appeal brought by former US President Donald Trump, in New York City, September 6, 2024 and US President Donald Trump at Joint Base Andrews in Maryland on September 7, 2025. The US Supreme Court on August 17, 2026, rejected for a second time President Donald Trump's attempt to overturn a jury judgment that he sexually assaulted and defamed writer E Jean Carroll. The Supreme Court did not give any reason for its decision not to hear the president's challenge. The court in late June also refused to hear Trump's appeal against the original May 2023 verdict. Carroll, 82, a former journalist and columnist, accused Trump of assaulting her in a dressing room of a New York department store in 1996. (Photo by Leonardo Munoz and Mandel NGAN / AFP)