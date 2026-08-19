Möglichst nah am Puls der Zeit: Die in Kärnten und Hamburg aufgewachsene Opernregisseurin Carmen C. Kruse setzt sich für neues, innovatives Musiktheater ein – unter anderem mit der Uraufführung von „Yum!“ bei den Bregenzer Festspielen.

Neues Musiktheater sollte gesellschaftlich relevant und kritisch sein – aber es sollte auch Spaß machen: als sinnliches, immersives Erlebnis, das sein Publikum mitnimmt. Davon ist Carmen C. Kruse überzeugt. Die in Kärnten und Hamburg aufgewachsene Regisseurin hat Musik und Medienmanagement mit dem Fokus auf Oper und Innovation in München und Kalifornien studiert und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit neuen Theaterformen. Ihre Erfahrungen bringt sie jetzt auch in das Musiktheaterprojekt „Yum!“ ein, das am 20. August bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt wird und sich mit den Folgen der Klimakatastrophe und den damit verbundenen Nahrungsmittelkrisen beschäftigt: „Wir überzeichnen diese Probleme mit groteskem Humor“, sagt Kruse.

1 / 7 Adrian Autard (Luka) als Gast des Festmahls © Bregenzer Festspiele/Anja Köhler

Konzipiert wurde „Yum!“ vom Studio M.A.R.S rund um die Komponistin Wen Liu. Die in Österreich lebende Chinesin erzählt von einem dekadenten Dinner in einer Zeit nach einer großen Klimakatastrophe. Den Gästen werden Gelees serviert, die sich mittels Extended-Reality-App in scheinbar köstliche Speisen verwandeln – und zwar von in der Zukunft ausgestorbenen Tieren wie etwa Hummer oder Thunfisch. Über fünf große Flatscreens kann das Publikum diesen virtuellen „Genuss“ mitverfolgen – und die Speisen zugleich riechen. „Wir machen Theater für alle Sinne“, sagt Kruse, die als Regisseurin Besucherinnen und Besucher gerne direkt miteinbezieht. Am Tisch sitzen daher nicht nur die Gastgeberin sowie drei weitere Sängerinnen und Sänger, sondern auch acht per Open Call ausgewählte Gäste.

1 / 3 Carmen C. Kruse © Theresa Wey

Während Kruse bei „Yum!“ als Regisseurin für eine möglichst unmittelbare Verbindung zwischen Bühne, Geschehen und Publikum sorgt, entwickelt sie mit ihrem Start-up „Civic Opera Creations“ auch eigene Musiktheaterformen. Für ihre Oper „Echoes of Innocence“ über Kriegserfahrungen und Zukunftshoffnungen, die nächstes Jahr in Wien präsentiert werden soll, hat sie mehrmals eine Woche lang ein Ferienlager für ukrainische Kinder besucht, die ein Elternteil an den Krieg verloren haben. „Es ist sehr berührend, wie Kinder in drei Wochen in einem sicheren Umfeld zur Ruhe kommen und Mechanismen entwickeln, um mit der Situation umgehen zu können“, erzählt Kruse.

„Queer Stories of Joy“

Am Libretto für die Oper hat sie diesen Sommer auf ihrem kleinen Bauernhof in Bad Eisenkappel gearbeitet. Mit ihrer Verlobten, der spanischen Komponistin Ixta Rodero Gil, pendelt die 34-Jährige zwischen Sevilla und Kärnten. Den Wiener Wohnsitz hat das Paar vor zwei Wochen aufgegeben. „Kärnten inspiriert mich“, sagt Kruse, die auch intensiv an einem weiteren Musiktheater-Projekt arbeitet: „Queer Stories of Joy“ ist eine Augmented Reality Walk Opera auf Basis von über 100 Interviews über die positiven Seiten des queeren Lebensgefühls, die kommenden Juni international im Rahmen der Pride-Paraden aufgeführt werden soll. Kurz darauf will das Paar dann übrigens heiraten – unter freiem Himmel in Bad Eisenkappel.