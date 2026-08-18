Die Wirtschaftskammer gratulierte der Bäckerei Wildbacher und der Green Pork Agrar GmbH und dankte beiden Unternehmen für ihre Verdienste.

Ein besonderes Jubiläum durfte die Familie Wildbacher in Pölfing-Brunn feiern: Die traditionsreiche Bäckerei besteht bereits seit 50 Jahren. Zu diesem Anlass gratulierten Bürgermeister Goran Fofonjka sowie die Vertreter der Wirtschaftskammer, Johann Lipp und Regionalstellenleiter Jan Ulrich. Gleichzeitig würdigten sie die erfolgreiche Entwicklung des Familienbetriebs sowie dessen wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft.

Seit einem halben Jahrhundert stehe die Bäckerei Wildbacher für Qualität, Handwerk und regionale Verbundenheit. Mit dem vor 20 Jahren eröffneten Café wurde zudem ein beliebter Treffpunkt geschaffen, der aus dem Ortsleben nicht mehr wegzudenken ist.

© WKO DL Die Bäckerei Wildbacher in Pölfing-Brunn feierte ihr 50-jähriges Bestehen

Erfolgreiches Agrarunternehmen

Grund zum Feiern gab es kürzlich auch in Schwarzautal: Das dort ansässige Agrarunternehmen „Green Pork“ feierte seinen 10-jährigen Bestand. In diesem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen als verlässlicher und bedeutender Partner der Landwirtschaft etabliert. Das vielseitige Leistungsspektrum umfasst die Schweinemast und Schweinezucht, landwirtschaftliche Dienstleistungen und Logistik, Schlachtung und Zerlegung, die Vermarktung von Futtermitteln sowie die Erzeugung von CO₂-neutralem Ökostrom.

Anlässlich des Firmenjubiläums überreichten WKO-Vizepräsident Dietmar Schweiggl und Regionalstellenleiter Martin Heidinger eine Jubiläumsurkunde an Geschäftsführer Martin Tatzl. Dabei würdigten sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sowie dessen bedeutende Rolle als Arbeitgeber für rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihrem Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung leiste die Green Pork einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raums in der Südsteiermark.