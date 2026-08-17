Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormuz

Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormuz und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider. Unterdessen drohte US-Präsident Donald Trump dem Oman mit Bombardierung, sollte das Sultanat Washington in der Hormuz-Frage in die Quere kommen.

© APA/AFP Vessels are seen in the Strait of Hormuz, off the port city of Bandar Abbas in southern Iran on August 10, 2026. The US President signalled on August 9 that he was prepared to let economic pressure mount against Iran, apparently backing away from more military strikes after Tehran issued a list of demands for opening the Strait of Hormuz. His remarks came after Iran issued over the weekend a list of conditions to reopen the Strait of Hormuz, which has remained largely closed since the start of the Middle East war in late February. (Photo by Atta KENARE / AFP) /