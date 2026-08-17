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Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormuz
Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormuz und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider. Unterdessen drohte US-Präsident Donald Trump dem Oman mit Bombardierung, sollte das Sultanat Washington in der Hormuz-Frage in die Quere kommen.