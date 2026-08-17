In der beliebten TV-Sendung wechseln Raritäten ihren Besitzer. Nun wird der Name der Marke aber offenbar vermehrt von Betrügern missbraucht. Sender und Händler warnen.

Egal ob ein altes Teeservice der Oma oder ein Papst-Kreuz mit Splitter des Kreuzes Jesu darin – bei „Bares für Rares“ landeten in 13 Jahren bereits tausende mehr oder weniger besondere Objekte am Händlertisch. Die große Beliebtheit der TV-Sendung, die in der deutschen Ausgabe von Horst Lichter und in der österreichischen von Arabella Kiesbauer moderiert wird, ruft nun aber offenbar Kriminelle auf den Plan. Diese sollen sich als Teil des Produktionsteams bzw. als Mitarbeiter der Händler und Experten ausgeben und sich unter diesem Vorwand auf Kleinanzeigen bzw. Zeitungsannouncen melden.

Gleich mehrere der TV-Händler bzw. -Experten warnten in den vergangenen Tagen davor. „Jetzt ist wieder so ein Spacko unterwegs, der sich in unserem Namen auf Ebay-Kleinanzeigen meldet“, berichtet Walter „Waldi“ Lehnertz in einem Instagram-Video seinen Followern. Die Person würde sich als sein Vortester bzw. -käufer ausgeben, erklärt er. Rechtliche Schritte würden eingeleitet werden, führt Lehnertz weiter aus.

Händler stehen nie unangekündigt vor der Haustür

Zuvor meldeten sich bereits die Expertin Annika Rassbach und Händler Markus Wildhagen zu Wort und klärten auf Instagram über die „Bares für Rares“-Betrugsmasche auf. Beide schrieben, dass sich „Bares für Rares“-Mitarbeiter niemals unaufgefordert melden bzw. die Händlerinnen und Experten niemals unangekündigt an Haustüren auftauchen würden. Der einzige Weg in die Sendung führe über eine offizielle Bewerbung.

Gegenüber „t-online“ gab der öffentlich-rechtliche Sender ZDF, auf dem die Trödel-Show läuft, an, von dem Problem zu wissen und bereits in den vergangenen Jahren „immer wieder Hinweise von Zuschauerinnen und Zuschauern und auch von unserem Händler- und Expertenteam“ erhalten zu haben. Je nach Fall gehe man auch „rechtlich gegen Betrugsmaschen und Trittbrettfahrer vor“. Zuletzt sei eine „Zunahme dieser Fälle zu beobachten“, erklärte eine Sendersprecherin.

Seit 2013 wurden bereits mehr als 2200 Folgen produziert. Der österreichische Ableger startete im Dezember 2019 auf ServusTV mit Willi Gabalier als Moderator. Im Herbst 2025 wanderte „Bares für Rares Österreich“ dann zu Puls 4 bzw. der Streamingplattform Joyn.