Seit der Umweltkatastrophe an der Lavant nach einem Störfall bei Mondi-Frantschach vor fünf Monaten hat sich wenig getan. Wird gar taktisch verzögert?

Nach Einleitung teils ungeklärter Abwässer der Mondi-Frantschach wurde die Lavant im Frühjahr zum Fischmassengrab – mit Langzeitfolgen aber bisher offenbar ohne konkrete Wiedergutmachungsbemühungen seitens des Verursachers

Vor rund fünf Monaten, in der Nacht zum 8. März, kam es in der Papierfabrik Mondi-Frantschach zu einem Störfall, der ein massives Fischsterben auf rund 17 Kilometern der Lavant flussabwärts der mit der plötzlichen Menge an Abwasser überforderten Kläranlage Mettersdorf verursachte. Die Beweissicherung durch das Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) am 10. März ergab stellenweise eine Vernichtung des Fischbestandes von bis zu 99 Prozent. Hochgerechnet sollen damals rund 900.000 Fische qualvoll erstickt sein. Wiedergutmachungsbeteuerungen der Verursacherfirma, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt, verhallten. Nun fordern Lavant-Schützer: „Fünf Monate des Zögerns, Taktierens und Relativierens sind mehr als genug!“

„Wertvolle Zeit“ verstreiche ohne „konkrete Schritte zur Gewässersanierung“, kritisieren Gewässerökologe Christian Komposch, Aufsichtsfischer Emanuel Schwabe, Ökologe Alexander Petik und Biologe Florian Glaser als Bewirtschafter der Unteren Lavant in Abstimmung mit dem fischereiberechtigten Stift St. Paul und verlangen „einen verbindlichen Fahrplan eines ernstgemeinten Versuchs einer ökologischen Wiederherstellung der Fischfauna und Ökosystemschäden“. Schließlich sei von „schwerste Schäden an gefährdeten und geschützten Arten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU“ auszugehen. Doch: „Die Positionierung des Verursachers hinsichtlich des von ihm zu leistenden Schadenersatzes bleibt bislang aus, obwohl diesem sogar eine Einbindung in konkrete Maßnahmen angeboten wurde.“ Diese seien „mit erheblichem finanziellen Aufwand“ verbunden. Daher der Verdacht: „Der Verursacher des Fischsterbens spielt auf Zeit.“

1 / 2 Christian Komposch, Alexander Petik, Emanuel Schwabe (von links) © Christian Komposch

Das wird von Mondi gefordert Unverzügliche Planung und Umsetzung geeigneter Wiederherstellungsmaßnahmen

Einleitung aktiver Ausgleichsmaßnahmen zur Gewässerwiederherstellung. Dies betrifft konkret strukturelle Flussaufweitungen sowie die Anbindung und Wiederherstellung der vollen Durchgängigkeit zu allen relevanten Seitenzubringern, um einen natürlichen Wiederaufbau des Systems bestmöglich zu unterstützen. Sicherheitsgarantien im Werk

Technische und organisatorische Aufrüstung im Werk Frantschach/ARA Mettersdorf, damit sich ein chemischer Eintrag dieser Art nicht wiederholen kann. Transparenz und volle Einstandspflicht

Wer einen Fluss und ein Ökosystem schädigt, ist nach der Umwelthaftungsrichtlinie gesetzlich dazu verpflichtet, für dessen Wiederherstellung aufzukommen. Die Firma Mondi steht in der Pflicht dafür einzustehen, alle notwendigen Mittel für ein langfristiges, unabhängiges Gewässermonitoring sowie für geeignete ökologische Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen. Zukünftige Erhebungen, Monitoring- und Messdaten sowie geplante Sanierungsschritte sind gegenüber der Öffentlichkeit und den Betroffenen lückenlos offenzulegen.

Auf die Frage, ob die Mondi beziehungsweise deren Versicherung nicht schon längst ein eigenes Gutachten zur Bemessung des Schadensausmaßes in Auftrag gegeben hat – und was dabei heraus kam, und wenn nicht, warum nicht? –, will die Firma mit Hauptsitz in Großbritannien „vor dem Hintergrund der laufenden behördlichen Untersuchungen aktuell von einer Stellungnahme absehen“.

Dasselbe gilt für die Frage nach konkreten Maßnahmen zur Kompensation der Umweltkatastrophe. Nur so viel: Man behandle den „Vorfall nach wie vor mit höchster Priorität. Umfassende Untersuchungen und Gespräche wurden eingeleitet und diese erfolgen nach wie vor in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden, dem Fischereiberechtigten sowie weiteren Umweltfachleuten“.

© KK/Mondi Das Mondi-Werk in Frantschach-St. Gertraud

Laut Büro der zuständigen Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger seien „für eine belastbare fachliche Gesamtbeurteilung des fischökologischen Schadens entlang des betroffenen Lavant-Abschnitts weitere Erhebungen notwendig“. Ein Endbericht mit belastbaren Daten wird bis Ende 2026 in Aussicht gestellt. Die Staatsanwaltschaft prüft ihrerseits „die polizeilichen Ermittlungsergebnisse“, die „seit kurzer Zeit“ vorliegen, sowie „ob und welche Ergänzungen noch erforderlich sind“, informiert Staatsanwalt Christian Pirker.

© Markus Traussnig Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger

Aber ist eine Fischbestandserhebung Monate später überhaupt aussagekräftig? Eine Herbstbefischung, so die Antwort aus dem Büro Lagger-Pöllinger, sei „nicht als einzelne Momentaufnahme zu verstehen, sondern als Teil eines mehrstufigen Untersuchungsprogramms“. Neben der KIS-Beweissicherung vom März gebe es Daten aus dem Juni, die derzeit aufbereitet würden. Das Land räumt ein: „Seit dem Störfall ist ein Einwandern von Fischen aus Nebenbächen oder aus der Drau nicht auszuschließen beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig findet ein natürlicher Austausch zwischen Seitenarmen, Zubringerbächen und Hauptgerinne in Flusssystemen grundsätzlich laufend statt, der sich kaum exakt quantifizieren lässt.“

Video: KIS-Beweissicherung, 10. März 2026

Komposch, Schwabe und Co. warnen davor, „das Schadensausmaß im Nachhinein zu verharmlosen“. Es sei „fachlich unzulässig, Fischsichtungen in den Folgemonaten als Entwarnung oder schnelle Regeneration zu interpretieren“. Das Fischsterben habe ein fischökologisches Vakuum hinterlassen, das nun Fische aus anderen Gewässerabschnitten abziehe und die Folgen räumlich ausweite. Die Vernichtung lokaler Teilpopulationen erhöhe zudem durch einen „genetischen Flaschenhals“ das langfristige Aussterberisiko. Außerdem gebe es zwar unterschiedlich starke Folgen aber keinen nicht betroffenen Abschnitt flussab der fatalen Einleitung.

© Christian Komposch Renaturierter Bereiche der Lavant

Renaturierung sei jetzt das Gebot der Stunde: „In der teils monoton verbauten Lavant haben verbliebene und neu einwandernde Fischbestände derzeit kaum eine Chance, wieder stabile Populationen aufzubauen. Ohne geschützte Flachwasserbereiche, Beruhigungszonen und erreichbare Seitengewässer fehlen den Fischen die essenziellen Laich- und Überlebensräume sowie Zuflucht bei Niederwasserständen und Hochwässern.“ Es drohe der „langfristige Verlust sensibler Arten im Europaschutzgebiet Untere Lavant“.