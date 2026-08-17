Die Stadt Feldbach hat mit Gastwirt und Hotelier Michael Csejtei ein Original verloren. Er verstarb nach kurzer Krankheit und Pflegeheimaufenthalt im Alter von 81 Jahren.

Vereinslokal, Kartenspieltreff und Unterkunft für Austropop-Größen – das Hotel und Gasthaus Csejtei in der Ungarstraße ist eine Feldbacher Institution. Und so auch der langjährige Betreiber des Gastronomie-Betriebs Michael Csejtei. Im Alter von 81 Jahren verstarb er kürzlich – die Trauer in Feldbach ist groß.

Csejtei, der von seinen Gästen meist „Billi“ und von einigen alten Bekannten Mischko genannt wurde, war vor allem für seine Sprüche und außergewöhnlichen Einfälle bekannt, mit denen er so manchen Gast ins Staunen versetzt hat. Die Gastronomie war dabei bereits als Kind sein zu Hause.

Lange Gastrogeschichte der Familie Csejtei

Gerne erzählte er von Coca Cola und Almdudler, die Mitte der 1950er Jahre ins Gasthaus kamen. Er sprach aber auch oft von Schweinsbraten und Gulasch oder von den besonderen Wein-Spezialitäten, wie dem ungarischen Csopaga, dem Refosko und der Platscher Perle, die im Hotel Csejtei angeboten wurden. Apropos Ungarn: Den Spitznamen Mischko erbte Michael Csejtei vom ungarischen Vornamen seines Vaters.

Schon früh übernahm Michael Csejtei in der Gastronomie Verantwortung: „Nach der Hauptschule habe ich zu Hause um 1960 Kellner gelernt. Mein Vater war bereits 1954 verstorben. Ich war immer mit meiner Schwester in der Gaststätte zu Hause. Wir bedienten die Gäste und die Mutter hat in der Küche gekocht“, sagte er in früheren Erzählungen.

Hotel Csejtei als Vereinslokal und Unterkunft für Politiker

Der Gasthof war auch als Vereinslokal der Lions oder der Neunerrunde sowie als Treffpunkt von Kartenspielrunden bekannt. Csejtei organisierte zudem Tanzabende und den bekannten Csejtei-Hausball, bei dem originale Romamusik gespielt wurde.

Der Gastronom erzählte stets mit Stolz von den vielen bekannten Gäste, die er bedienen durfte: „Zu uns kamen der Staatsmann Leopold Figl, Bundeskanzler Alfons Gorbach, der bei Durchreisen immer meine Mutter besuchte, Bundeskanzler Kreisky, der im Saal eine Rede hielt, sowie die Kanzler Sinowatz und Alfred Gusenbauer.“

Austropoplegenden zu Gast

Filmregisseur Alfred Ninaus, das Team um Musikantenstadl-Moderator Karl Moik und Udo Jürgens übernachteten ebenfalls bei ihm. Mehr als 17 Jahre wohnte EAV-Chef Thomas Spitzer immer wieder in seinem Hotel. Weiters Csejtei Toni Vegas, Ludwig Hirsch, Wolfgang Ambros, Falco und Max Raabe bedient und als Freunde gewonnen. Mit „Beim Csejtei im Hof“ würdigte die EAV die Feldbacher Institution sogar in einem Song.

© KLZ / Verena Gangl Thomas Spitzer übernachtete viele Jahre lang immer wieder bei Csejtei

Viele Gäste kamen immer wieder und schätzten seinen Humor, seine Menschenfreundlichkeit und seine direkte und ehrliche Art. Besonders stolz war er auf seine kleine spezielle Büchersammlung, über die er nur mit bestimmten Gästen ausführlich sprach.

Er sei zudem ein liebevoller Familienmensch gewesen, der besonders stolz auf seine drei Töchter mit Familien war, melden sich Wegbegleiter zu Wort: „Wir verlieren mit Michael „Billy“ Csejtei einen warmherzigen Freund, der uns viele schöne, fröhliche Stunden bereitet hat.“ Die Trauerfeier findet am 7. September 2026 um 13 Uhr in der Aufbahrungshalle Mühldorf statt.