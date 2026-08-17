Drei Tote im Drogenmilieu in Südwestspanien

Bei einem mutmaßlichen Racheakt im Drogenmilieu sind im Südwesten Spaniens drei Menschen erschossen worden. Bei den Todesopfern handelt es sich um eine Frau (39) im achten Schwangerschaftsmonat, um eine 62-jährige Frau sowie um einen 16-Jährigen, wie die Behörden der Region Andalusien mitteilten. Das ungeborene Kind überlebte die Tat ebenfalls nicht. Außerdem seien zwei weitere Personen verletzt worden, hieß es.