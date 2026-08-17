Die Rettungskräfte bargen den 30-jährigen Wanderer in kritischem Zustand. Er verstarb später im Krankenhaus.

Ein 30-jähriger US-Tourist ist am Sonntagabend auf dem Ätna auf Sizilien vom Blitz getroffen worden und später im Krankenhaus in Catania gestorben. Der Mann soll den Vulkan über einen gesperrten Bereich bestiegen haben, als ein Gewitter aufzog. Rettungskräfte bargen den Wanderer gegen 20.00 Uhr in bereits kritischem Zustand und brachten ihn in das Krankenhaus in Catania. Dort kam er tot an.

Ätna brach mehrmals aus

Der Ätna, Europas höchster aktiver Vulkan, hat zuletzt mit spektakulären Ausbrüchen zahlreiche Touristen angezogen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft.