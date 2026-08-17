Karner "froh" über Inhaftierung von syrischem Ex-Polizeichef

ÖVP-Innenminister Gerhard Karner ist "froh" über die Inhaftierung des in Wien verurteilten syrischen Ex-Polizeichefs Moussab Abou R. in Syrien. Dies sagte er in einem Pressegespräch am Montag in Wien. Eine von der FPÖ geforderte Auslieferung nach Österreich lehnte Karner ab. Er sei "überrascht, dass die FPÖ einen Kriminellen nach Österreich zurückholen will". Dass Syrien Abou R. ausliefern würde, hält Völkerrechtler Ralph Janik für unwahrscheinlich.

© APA/MANFRED FESL Innenminister Karner lehnt eine Rückholung von Abou R. ab (Archivbild)