Österreich verschärft Kampf gegen gefälschte Online-Bewertungen

Mit einem neuen Leitfaden und einer Hotline geht das Wirtschaftsministerium im Kampf gegen Fake-Bewertungen vor. Der Hotelvereinigung reicht das nicht.

Österreich geht gegen gefälschte Online-Bewertungen im Tourismus vor. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) stellt betroffenen Betrieben ab sofort einen praxisorientierten Leitfaden sowie eine eigene telefonische Anlaufstelle zur Verfügung. Damit will das Ministerium konkrete Maßnahmen aus der nationalen Tourismusstrategie „Vision T“ umsetzen, die die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Tourismusbetriebe stärken soll.

Wachsende Bedeutung von Onlinerezensionen

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung von Online-Bewertungen für Buchungsentscheidungen: Positive Rezensionen schaffen Vertrauen, während negative Bewertungen, darunter auch manipulierte, erfundene oder gekaufte, dem Ruf eines Betriebs erheblich schaden können. „Fake-Bewertungen sind längst kein Randphänomen mehr. Sie können dem Ruf eines Betriebs massiv schaden, Gäste in die Irre führen und jenen einen unfairen Vorteil verschaffen, die mit solchen Methoden arbeiten“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Gerade kleine und familiengeführte Betriebe dürfe man „damit nicht alleine lassen“.

Die schärfsten Waffen gegen Fake-Bewertungen 1. Beweislast liegt beim Verfasser, nicht beim Betrieb

Bei einer Fake-Bewertung muss laut Leitfaden nicht der betroffene Betrieb beweisen, dass die Bewertung erfunden ist – umgekehrt muss der Verfasser die Wahrheit seiner Behauptungen belegen. Diese Beweislastumkehr macht es Betrieben deutlich leichter, rechtlich gegen unwahre Tatsachenbehauptungen vorzugehen.



2. Plattformen müssen löschen, wenn der Verfasser keinen Nachweis liefert

Bestreitet ein Betrieb eine Bewertung, muss die Plattform vom Verfasser einen Nachweis für den tatsächlichen Aufenthalt verlangen – etwa eine Rechnung oder ein Foto. Bleibt dieser Nachweis aus, ist die Plattform zur Löschung der Bewertung verpflichtet.



3. Gerichtliche Auskunft deckt anonyme Verfasser auf

Da viele Fake-Bewertungen anonym erfolgen, können Betriebe bei Gericht einen Antrag auf Beauskunftung stellen – gestützt auf E-Commerce-Gesetz, Digital Services Act und Strafprozessordnung. Das Gericht kann die Plattform daraufhin zur Herausgabe der beim Verfasser hinterlegten Daten verpflichten.

Der neue Leitfaden „Umgang mit Fake-Bewertungen“ gibt einen Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten und zeigt Schritt für Schritt, wie Betriebe bei mutmaßlich falschen oder manipulierten Bewertungen vorgehen können. Als erste Anlaufstelle dient zudem die Tourismus-Servicestelle im BMWET, die Betriebe zum Leitfaden sowie zu möglichen weiteren Schritten berät. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Hotelvereinigung fordert verbindliche Plattformregeln

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) begrüßte die Initiative des Ministeriums, mahnte aber zugleich weiterführende Schritte ein. „Es ist gut, dass das Ministerium das Thema aufgreift und den Betrieben konkrete Unterstützung bietet“, sagte ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. Leitfaden und Hotline würden im konkreten Anlassfall helfen – griffen aber erst, wenn der Schaden bereits entstanden sei. Aus Sicht der ÖHV braucht es deshalb verbindliche gesetzliche Vorgaben für Bewertungsplattformen, damit Fake-Bewertungen möglichst gar nicht erst online gehen.

Vorbild Italien Als Vorbild nennt die ÖHV Italien, das 2026 gesetzliche Regeln gegen Fake-Bewertungen für Tourismus- und Gastronomiebetriebe eingeführt hat: Dort müssen Bewertungen von Personen stammen, die die jeweilige Leistung tatsächlich in Anspruch genommen haben, zudem ist der Kauf und Verkauf von Bewertungen untersagt. „Italien zeigt, dass gesetzliche Regeln möglich sind“, so Gratzer. Die ÖHV fordert daher auch für Österreich klare gesetzliche Vorgaben zur Echtheitsprüfung, transparente Prüfmechanismen und wirksame Sanktionen. Leitfaden, Hotline und freiwillige Standards wie der EU-Verhaltenskodex seien wichtige Schritte, könnten eine verbindliche gesetzliche Regelung aber nicht ersetzen.

Wie groß der Handlungsbedarf aus Sicht der ÖHV ist, zeige eine bundesweite Reppublika-Umfrage im Auftrag der Hotelvereinigung unter 1000 Teilnehmern: Zwei Drittel der Befragten gaben an, bereits Erfahrungen mit Fake-Bewertungen gemacht zu haben. Neun von zehn unterstützten die ÖHV-Forderung, dass nur bewerten dürfen soll, wer die entsprechende Leistung tatsächlich in Anspruch genommen hat. „Das Grundprinzip ist einfach: Wer ein Hotel bewertet, muss tatsächlich dort gewesen sein“, so Gratzer. Dafür brauche es eine verlässliche Echtheitsprüfung durch die Plattformen selbst.