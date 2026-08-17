US-Tourist stirbt nach Blitzschlag am Vulkan Ätna

Ein 30-jähriger US-Tourist ist am Sonntagabend auf dem Ätna auf Sizilien vom Blitz getroffen worden und später im Krankenhaus in Catania gestorben. Der Mann soll den Vulkan über einen gesperrten Bereich bestiegen haben, als ein Gewitter aufzog. Rettungskräfte bargen den Wanderer gegen 20.00 Uhr in bereits kritischem Zustand und brachten ihn in das Krankenhaus in Catania. Dort kam er tot an.

© APA/Etna Walk Die vulkanische Aktivität dauert seit Tagen an

vor 51 Minuten 17. August 2026 um 10:40 Italien Vulkanausbruch