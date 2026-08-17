FPÖ fordert Klärung der Vorwürfe bei Voestalpine-Betriebsrat Kindberg

Konzern hat Verdachtsmomente im Voestalpine-Tubulars-Werk Kindberg selbst an Kontrollstellen gemeldet. Freiheitliche fordern volle Aufklärung.

Ist es beim Betriebsrat der Voestalpine-Tubulars in Kindberg möglicherweise zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen? Diese Vorwürfe wurden vergangene Woche Medien zugespielt. Der Konzern hat darauf geantwortet, dass man Verdachtsmomente selbst proaktiv an Kontrollstellen, insbesondere die Arbeiterkammer, weitergeleitet hat. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Auch die FPÖ fordert nun volle Aufklärung. Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer, meint. „Niemand darf aufgrund von Vorwürfen vorverurteilt werden. Gleichzeitig müssen mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten lückenlos geprüft werden. Immerhin geht es um das Vertrauen von Hunderten Beschäftigten in ihre Interessenvertretung.“

© KLZ / Thomas Alexander Rossacher LAbg. Philipp Könighofer

„Alle Fakten auf den Tisch“

Auch die vor einigen Jahren bekannt gewordenen Malversationen rund um Betriebsratsgelder müssten bei der Aufarbeitung berücksichtigt werden. „Gerade vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass diesmal alle Fakten auf den Tisch kommen. Dabei muss auch geprüft werden, ob der Betriebsrat möglicherweise selbst Opfer eines Fehlverhaltens Dritter geworden ist“, so Könighofer.