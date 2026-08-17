Rauchschwaden der Waldbrände im Friaul zogen auch über die Koralm und sorgten für einen Einsatz mehrerer weststeirischer Feuerwehren.

Die Rauchschwaden der Waldbrände im Friaul zogen auch über die Koralm

Ein vermeintlicher Waldbrand im steirischen Koralmgebiet hielt am Sonntag die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren auf Trab. Der Pächter der Brendlhütte im Gemeindegebiet von Bad Schwanberg hatte Alarm geschlagen, nachdem er Rauchschwaden und deutlichen Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Aufgrund des exponierten Einsatzgebietes wurden die Feuerwehren Garanas, Bad Schwanberg, Wielfresen und Glashütten alarmiert. Zur besseren Erkundung des Gebietes wurde auch die Drohne der Feuerwehr Wildbach eingesetzt.

Erkundung aus der Luft

Nicht zuletzt mit deren Hilfe konnte festgestellt werden, dass die Rauchschwaden und der Brandgeruch nicht von einem Brand im unmittelbaren Bereich der Brendlalm stammten. Ursache waren vielmehr die tobenden Waldbrände im Grenzgebiet zwischen Kärnten, Italien und Slowenien.

© FF Garanas Die eingesetzten Feuerwehrleute auf der Brendlalm

Die knapp 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnten nach dem rund dreieinhalb Stunden andauernden Einsatz wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.