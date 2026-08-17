Trump-Gesandter Kushner in Israel

Nach Gesprächen mit Vertretern der radikalislamischen Hamas in Ägypten ist Jared Kushner - US-Unterhändler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump - in Israel eingetroffen. Dort soll er am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Netanyahu hatte zuvor einen Fahrplan zur Umsetzung des Waffenstillstands im Gazastreifen abgelehnt. An dem Treffen soll auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair teilnehmen.

© APA/U.S. Embassy Israel Kushner soll in Israel Regierungschef Netanyahu treffen (Archivbild)