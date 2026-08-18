Trotz der Hitze wurde gegackert. Veranstaltungen wie das „Slip and Slide“ der Landjugend Pölling zogen viele Besucher an.

Bis zum 16. August wurde heuer zum 25. Mal das Geflügelfest Gackern gefeiert. „Die Besucherzahl war auch heuer auf einem gewohnt hohen Niveau“, so Karl Feichtinger, Obmann des Vereins St. Andräer Geflügelfest und Geschäftsführer der Wech-Geflügel GmbH. Laut den Angaben des Veranstalters waren allein im letzten Jahr 70.000 Besucher vor Ort. Heuer behält man sich Angaben über die Besucherzahl vor. Umsatzzahlen können ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Sie stünden erst nach den Abrechnungen der Gackern-Wirte fest.

1 / 55 Die LJ Pölling sorgte mit Obmann Philipp Graf und Mädelleiterin Barbara Steinwender, für ein tolles Event, welches auch die notwendige Abkühlung brachte. Es wurde dazu kein Trinkwasser.sondern Brauchwasser verwendet. Den Sieg holte sich die LJ St. Ruprecht an der Raab, gefolgt von den Prinzen von Schönweg und der LJ St. Margarethen. © Josef Emhofer

Sein Stellvertreter Anton Meyer unterstrich den stärksten Gackern-Tag in 25 Jahren: „Bisher hielten ,Die Mooskirchner‘ mit 5000 Gästen den Rekord. Heuer hat ,Meilenstein‘ noch einmal einen Tausender dazugelegt.“ Sehr gefragt bei den Gerichten war ein Klassiker: Das Backhendl. Stefan Reichel von „Poltls G’wölb“ und Wolfgang Trippolt vom Gasthof Sieber freuten sich über zahlreiche Gäste.

Doch die Hitze machte den Besuchern zu schaffen. So waren in den Abendstunden Gegrilltes und Salate sehr gefragt. Publikumsmagnete waren in diesem Jahr Veranstaltungen wie etwa das „Slip and Slide“ der Landjugend Pölling, bei dem um die Wette gerutscht wurde. Den krönenden Abschluss bildete „Hannes der Lavanttaler“ mit seiner Schlagerparade.