Rund um den Pibersteiner See wird derzeit groß aufgespielt. Seit Montag, 17. August, probt hier das Jugend-Team des Blasmusik-Bezirksverbandes Voitsberg.

Auch heuer wieder lud das Jugend-Team des Blasmusik-Bezirksverbandes Voitsberg zum Jugendcamp in das JUFA-Hotel in Maria Lankowitz ein. Seit Montag, 17. August, wird dort fleißig geprobt und geübt, aber auch die Kameradschaft gepflegt. Das Ergebnis ihres Camps präsentieren die Jungmusiker beim Abschlusskonzert am Donnerstag, 20. August mit Beginn um 18.30 Uhr im JUFA-Hotel in Maria Lankowitz. Die Veranstaltung ist öffentlich, die Jugendlichen würden sich sehr freuen, wenn viele Zuhörerinnen und Zuhörer kommen und gemeinsam mit ihnen einen schönen musikalischen Abend verbringen.