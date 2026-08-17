IKG: Israels Polizeiminister "Schande" für jüdisches Volk

Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat zu Tötungen von "30 bis 40" Menschen in Gaza pro Nacht aufgerufen. Dabei sollte Israel nicht nur Palästinenser töten, die eine Gefahr darstellen, präzisierte er in einem Podcast. Es gebe im Gazastreifen noch viel mehr Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben. Daraufhin bezeichnete ihn der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten als "Schande".

© APA/AFP/POOL Itamar Ben-Gvir fordert Tötung von Palästinensern in Gaza (Archivbild)