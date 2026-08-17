Beim Versuch, sein führerloses Fahrzeug anzuhalten, wurde der Lenker eingeklemmt und stürzte schließlich ganz heraus. Anrainer übernahmen seine Erstversorgung.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagfrüh im Gemeindegebiet von Preding im Bezirk Deutschlandsberg. Gegen 4.50 Uhr war ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes gerade dabei, Ware zu entladen, als sich sein Wagen aus bisher unbekannter Ursache in Bewegung setzte.

Eingeklemmtes Bein

Der Lenker versuchte noch, in das rückwärts rollende Fahrzeug zu springen, um es unter seine Kontrolle zu bringen. Das misslang jedoch – der Mann blieb mit einem Bein im Einstiegsbereich hängen. Laut Angaben der Einsatzkräfte wurde er mehrere Meter mitgeschleift, bevor er aus dem Fahrzeug stürzte.

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Der Lieferwagen rollte weiter einen Abhang hinunter und kam erst durch eine Kollision mit einer Stützmauer aus Beton zum Stillstand. Das darauf angebrachte Geländer verhinderte einen weiteren Absturz.

Anrainer leisteten Erste Hilfe

Eine durch den Krach aufgeweckte Bewohnerin hielt Nachschau und wählte sofort den Notruf. Als sie den unbestimmten Grades verletzten Lenker zu Fuß auf sich zukommen sah, übernahm die Frau gemeinsam mit weiteren Anrainern dessen Erstversorgung.

Abgelöst wurden sie von zwei First Respondern des Roten Kreuzes sowie einem in der Nähe wohnenden Mediziner, die den ansprechbaren Patienten bis zum Eintreffen eines Notarztteams des Roten Kreuzes versorgten. Dieses brachte den Mann zur weiteren Abklärung in ein Spital. Die alarmierten Feuerwehren Preding, Groß St. Florian und Wettmannstätten bargen das Wrack und sicherten die Unfallstelle.